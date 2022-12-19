輕功｜蔣祖曼被喻為「獨立電影女皇」　TVB超識貨年頭已簽做藝人

無綫（TVB）小品劇《輕·功》於臨近頒獎典禮播出，不少人都將之視之為「攝位」劇集，宣傳不算多，話題性亦不夠，不過這套由黎耀祥領軍的劇集卻有不少看點。其一是敘述家庭關係劇情，其次就是睇演技，當中第4次參演TVB劇集的蔣祖曼就尤為重要。



蔣祖曼被喻為「獨立電影女皇」。（《輕·功》截圖）

雖說蔣祖曼是第4次參演TVB劇集，不過其演出經驗卻比同劇不少演員為多，事關2001年入行的她已經參加過大大小小近30套電影、影集的拍攝，其中較為有名的就有《花椒之味》、《沖天火》、《竊聽風雲2》 、《圍城》、HKTV的《警界線》、《四年B班》，ViuTV的《詭探》等，也演出過近10套舞台劇。在TVB她算是「生面口」的藝員，在外卻是大家熟到不能再熟的演員。

蔣祖曼演出經驗豐富。（《輕·功》截圖）

講起蔣祖曼，行內人都會想起「獨立電影女皇」這個稱號，事緣除了以上數過的電影、劇他之外，她還接拍過不少獨立電影。雖知道獨立電影即是沒有大公司泵水的製作，所以接拍的演員往往是「用愛發電」，只收取一個相對微薄的片酬。講到獨立電影的的片酬，蔣祖曼早前接受《香港01》專訪就曾說過，她說：「少極佢哋可能都有好少錢，可能少到$1,000 咁樣，我哋真係冇budget嘅，可能淨係畀返車馬費，或者一日 $200 咁樣，但係我覺得唔係用呢啲嘢嚟衡量，我都覺得嗰段時間係超級開心！」

2008年的《戀人路上》是曾翠珊初試啼聲之作，由蔣祖曼、大塚匡將主演（劇照）

冇錢都做？她就只用一句「我覺得我想做，同埋我覺得要做，因為佢哋真係冇budget」去解釋。在商業至上的演藝圈，或者大家都覺得她很傻，但對電影圈來說，蔣祖曼的決定卻拯救了不少夢想。

劇中蔣祖曼黎耀祥的女兒。（《輕·功》截圖）

講起蔣祖曼的入行經歷也十分有趣，15歲入行拍《Y2K+01》後，原來她並不是一心一意做演藝，反而是一邊打工賺錢一邊拍戲。她直言是因為入行後慢慢喜歡上演戲，為了演釋角色演得更好，又走去打工增加人生閱歷。她說：「我有試過戶口得返幾廿蚊，但我都唔覺得自己係困難，我覺得我返工嘅時候都有飯食㗎，我覺得冇乜所謂。純粹（為咗）開心，我個人係唔可以做啲自己唔鍾意做嘅嘢，我會好唔開心，所以一路以來我係極度任性個人。」不斷打工的另一個原因，也是因為欠債纍纍的前男友還錢，不斷替前男友還錢，前男友又不斷借錢，瘋狂出軌，最後因為前男友追求她的朋友，她才終於認清賤男的真面目，死心地分手。

蔣祖曼年初簽約TVB。（《輕·功》截圖）

蔣祖曼年初簽約TVB。（《輕·功》截圖）

蔣祖曼客串《逆天奇案》。（影片截圖）

2022年1月蔣祖曼簽約TVB可能會令不少人感到意外，不過在近年TVB鬧小生花旦荒，有不少藝員北上發展的情況下，似乎搵外援加入TVB直接再提升為女配角、女主角行列是一個更好，更快的方法去補充。一來帶給觀眾新鮮感，二來，就好似同劇的KOL倪嘉雯一樣，可以吸引更多觀眾留意TVB劇，三來省卻了培訓一個藝員的時間和成本。以蔣祖曼的資歷和演出經驗，說她是和蔡思貝同級的力捧女藝員也不為過。

蔣祖曼於劇中戲份頗多。（《輕·功》截圖）