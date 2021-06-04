逆天奇案｜蔣祖曼21歲當繼母　憑勇字收獲幸福家庭：愛情不可計算

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-04 19:00

逆天奇案｜由林夏薇、蔣祖曼、陳展鵬主演的《逆天奇案》劇情開始進入高潮階段，在劇中飾演「硬朗律師」的蔣祖曼（Joman），憑精湛演技引起觀眾注目。現年36歲蔣祖曼不泛在劇集飾演「堅強灑脫」的角色，她「強悍」形象相當入屋，但骨子裡的蔣祖曼卻是一個不折不扣的小女人，更甘願為愛捨己。

蔣祖曼早年在劇集《鐵探》中有出色的表現，更讓她在影視圈收獲最多人氣。(jomanchiang@IG)

蔣祖曼獲封「獨立電影女王」 21歲執意成為繼母

蔣祖曼在17歲時認識了現任丈夫陳卓麒。(jomanchiang@IG)

36歲蔣祖曼入行超過10年，拍攝過逾20部獨立電影，被譽為「獨立電影女王」。早年蔣祖曼更憑劇集《使徒行者2》、《鐵探》中出色演技，獲得外界一致好評。對於演戲滿腔熱血的她，對於愛情亦有一份執著。

當年僅21歲的蔣祖曼不顧流言蜚語，執著要與前妻育有一子的幕後電影製作人陳卓麒（Keith ）相戀。早在交往之先，兩人良緣早已結下，那年只17歲的她與對方共同擔任「試衫模特兒」（Fitting Model），後期又一同參與拍攝電影《圍城》，譜出愛火前，雙方早已有一定認識。

我一早知道他有小朋友，多年一路走過來都習慣，我愛佢，我愛他小朋友都好正常。 蔣祖曼（Joman）

後來雙方再度遇上，良緣再次展開生出好感，蔣祖曼直言當時全憑心口的一個「勇」字，更不介意在拍拖階段便需要「三人行」，她直言愛一個人便自然地愛屋及烏，她充當「繼母」身分亦無外界般形容得那麼的偉大。或許蔣祖曼是更渴望從這段不一樣的愛情中，學習到人生該懂的課題，她曾在訪問中提到：「反而我在繼子（Day）身上學到很多。」

▼▼▼【按圖看】蔣祖曼拍攝過逾20部獨立電影，更被譽為「獨立電影女王」，私底下的朋友個性亦相當好動▼▼▼

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蔣祖曼曾歷苦戀甘願為對方還賭債 遇上現任丈夫組幸福家庭

蔣祖曼還沒有遇上丈夫陳卓麒之前，也曾經歷有一段坎坷的苦戀。(jomanchiang@IG)

蔣祖曼還沒有遇上丈夫陳卓麒之前，在20歲時亦有過一段坎坷的苦戀，她接受媒體訪問時透露，當年男友沉迷賭博，欠下賭債，令她要在餐廳兼任侍應，替他償還債項，更不斷循環借與還的輪迴當中。

我一愛就會奮不顧身。 蔣祖曼（Joman）

當年蔣祖曼仍苦苦堅持這樣的戀情，只因蔣祖曼坦言當她陷於愛情，便會愛得奮不顧身，就算當年她有電影邀約，她亦為愛拒絕對方。然而，這段苦戀最終卻因為對方出軌而告終，而「愛」字當頭的她，在21歲時亦遇上現任丈夫陳卓麒，在正值青春年華的日子為愛捨己，肩負為人母責任，將孩子視如己出，與當時還是男友的丈夫，一同照顧家庭，實屬難言可貴。

蔣祖曼珍惜簡單幸福生活 「外剛內柔」維繫家庭

蔣祖曼與陳卓麒經歷愛情長跑8年後，在2014年步入婚姻。(jomanchiang@IG)

蔣祖曼與陳卓麒經歷愛情長跑8年後，在2014年步入愛情的另一殿堂。翌年，蔣祖曼為丈夫誕下女兒可可，組成幸福4人家庭。蔣祖曼曾在訪問中透露求婚過程是相當平淡，卻流露令人回味的淡然幸福，當時她只穿著睡衣在家中預備燒烤，丈夫竟突然換上西裝，在親友的歡呼下向自己單膝下跪求婚。

蔣祖曼多年後，因工作關係而再次披上婚紗。(jomanchiang@IG)

婚後的蔣祖曼貫徹她「外剛內柔」特色，劇外她是強悍，劇外她不乏溫柔一面。她常在家庭中擔任「樹洞」的平衡角色，成為家庭中不可缺少的聆聽者，她會利用自己細膩的性格，維持家庭彼此的關係。雙方兩人亦會互相配合工作時間，務求能一起照顧家庭；但二人亦難免有意見分歧時，雖然她口中丈夫是較為「火爆」，但對方也會為關係不斷地學習、互相磨合。無下廚天份的蔣祖曼，平日三餐亦是靠丈夫與家傭負責，兩夫妻亦會互相替補照顧子女時間等。

當年被大家不被看好的愛情，蔣祖曼憑自己對愛情的那份奮不顧身的執著，從不計算為愛情所付出，換來現時幸福的四人家庭。或許正如梁靜茹《勇氣》歌詞中所言：「愛真的需要勇氣 來面對流言蜚語」只要相信自己的感覺，就有幸福的可能。

【按圖看】蔣祖曼與丈夫共組4人幸福家庭，蔣祖曼平日亦常與子女共聚天倫之樂▼▼▼

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