專訪｜蔣祖曼愛情至上　21歲做繼母為另一半湊仔︰從來冇二人世界

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-07 15:44

蔣祖曼（Joman）在訪問中，多次形容自己是「蠢」的人，可是，記者並不覺得她是蠢，反而有種笑看人生的感覺，她強調做人最重要是開心，她說︰「人人都係背包客，嚟嘅時候咩都冇，走嘅時候咩都冇，所以唔好諗咁多，唔好介意咁多，做咗自己鍾意做嘅嘢先。」可能因為這種對生命和對人的義無反顧，令她跌跌碰碰，有過一段慘烈的戀愛，前男友不斷欠債，多次出軌，她卻一次又一次的視而不見，最後因為對方追求她的朋友，她才醒覺分手。 後來，Joman在20歲出頭的時候就遇上了任職電影幕後、現在的丈夫陳卓麒，二人其後相戀，當時陳卓麒已經跟前妻育有一個兒子Day仔，之後前妻因病離世，Joman順理成章就做了Day仔的半個媽媽。20多歲就擔當起繼母的角色，像一個大孩子帶着一個小孩，Joman的愛情路總是比別人的難行。 攝影、短片：葉志明 剪接：李婉文

現年36歲的Joman已是兩孩之母。（葉志明攝）

15歲拍《Y2K+01》 入行全因不想讀書？

《逆天奇案》是Joman第四次拍無綫的劇集，劇中的她是一個大律師，就是一個典型女強人的模樣。可是她卻表示現實中的她跟鍾嘉瑜是截然不同的人，鍾嘉瑜當機立斷、霸氣十足，而記者接觸的Joman就平易近人，給人傻大姐的感覺。所以Joman連入行也是誤打誤撞的，讀書時期玩戲劇學會，剛好有一個港台面試的機會，15歲就拍《Y2K+01》，她笑言︰「我諗住唔讀書先至做戲，點知做戲要睇咁多字，哈哈！睇晒我一世要睇嘅。」之後她就開始拍獨立電影，代表作品有《蝴蝶》、《圍城》和《酒徒》等，令她有「獨立電影女皇」的美譽，之後又演過舞台劇，香港電視的劇集《警界線》和《大眾情性》等等。

《逆天奇案》的鍾嘉瑜是大律師，給人感覺好有霸氣。（劇照）

Joman曾跟黃智賢於《鐵探》同劇，但今次是真真正正做對手，二人在《逆天奇案》有感情線。（IG@jomanchiang）

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熱愛打工因覺演員需要閱歷 自認對生活要求不高

開始拍獨立電影時，Joman才慢慢愛上演戲。當年邊拍戲邊做餐廳，足足有7年的時間。原來她很喜歡打工，她覺得要做好演員的工作，必先要有更多的閱歷和故事，所以那時候不單單是為了生活，特別是她對生活並沒有太大要求，「你畀個包我食就ok 㗎啦，所以我唔覺得有任何負擔，我又唔覺得好困難，我有試過戶口得返幾廿蚊，但我都唔覺得自己係困難，我覺得我返工嘅時候都有飯食㗎，我覺得冇乜所謂。」年輕時的目標只是開心，「純粹（為咗）開心，我個人係唔可以做啲自己唔鍾意做嘅嘢，我會好唔開心，所以一路以來我係極度任性個人。」

《蝴蝶》是一部以同性戀為題材的電影。（網上圖片）

堅持拍獨立電影 覺有使命感︰我覺得要做

獨立電影的資金有限，有傳Joman沒有酬勞都會拍，她直言要看劇本，不過她承認這如同使命一樣，是「覺得要做」，「好多時都真係冇錢，或者好少錢，但我覺得我想做，同埋我覺得要做，因為佢哋真係冇budget。」有時Joman覺得自己任性到「激死」經理人，覺得要接的戲就要去做，人生只是為開心。談到最少的一次酬勞，她說︰「少極佢哋可能都有好少錢，可能少到一千咁樣，我哋真係冇budget嘅，可能淨係畀返車馬費，或者一日二百咁樣，但係我覺得唔係用呢啲嘢嚟衡量，我都覺得嗰段時間係超級開心！」

《逆天奇案》是Joman第一次跟劉家豪監製合作。（葉志明攝）

曾不斷為前男友還錢 對方更瘋狂出軌

另一個要一直打工做餐廳的原因，原來是因為要幫欠債纍纍的前男友還錢，那時Joman大概只有20歲，她說︰「做餐廳都係因為呢個原因，戶口得返幾廿蚊都係因為呢個原因，佢係沒完沒了地爭錢。」她為愛奮不顧身︰「蠢囉！覺得要囉！個人就係唔知點解成日都有啲錯嘅正義感，其實害咗佢㗎嘛係咪？但係總之佢就不斷還極又借。」原來，那位前男朋友還瘋狂出軌，「佢唔認，但係傻嘅都知道係。」例如Joman知道她的跳舞老師有一首獨一無二的電話鈴聲，有一天卻聽到男友在哼同一首歌，再發現他的手上抄了跳舞老師的電話，後來又知道他們有出街見面，但他也不認。「真係好低能嗰時，到最後佢追我朋友，我朋友覺得佢真係太衰，我朋友睇唔過眼，覺得佢真係太衰，我就直接分手啦嗰次。」

Joman可以說是為愛義無反顧。（葉志明攝）

那段時間要為前男友還錢，或多或少放棄了一些工作機會，Joman說︰「我覺得都係自己揀嘅，你話有冇放棄？有嘅。後唔後悔？唔後悔嘅。譬如嗰時都有啲電影公司要casting，我冇去，因為我覺得返工好緊要，返工嗰舊錢好緊要，所以如果拍野嘅話，如果簽電影公司呢，我唔可以返工，咁個收入就會少咗，我會衡量呢啲囉。」聽得人最為她「肉緊」的是她當年放棄了出席威尼斯電影節，正正是《蝴蝶》的時期。聽上去覺得那時的她真的「愛情大過天」，她說︰「好癲㗎真係！所以就係出事囉，個人太過任性，我真係重蹈覆轍咁，永遠都係咁沉船，跟住又抽返身又再嚟，你明知道嗰啲人係唔好㗎嘛，但係你就會覺得都有個感情喺度，又會拖拖拉拉，所以我同鍾嘉瑜真係好唔似。」

Joman沒有對過往的感情經歷避而不談，反而是問什麼都願意講。（葉志明攝）

21歲已做繼母 對繼子視如己出

直到20歲出頭遇到現在的丈夫陳卓麒，那時對方已帶着跟前妻的兒子Day仔，二人拍拖時，陳卓麒前妻患病，Joman索性提出不如跟小朋友一起住，變相就是擔當起照顧兩歲的Day仔的責任，現在的她可以率性的說︰「都係嗰句，蠢！」但當然背後的責任，她承受了後就知道當中的困難，她又要工作要拍攝，特別是拍戲「有開工時間冇收工時間」，又要湊小朋友，現在回望，她說︰「嗰時真係唔知點做得到㗎，但係原來啲時間過咗，諗返轉頭就過咗啦。」

Day仔的生母在他兩歲半時候離世，Joman可以說是從小就帶大Day仔，感情儼如親生，也一樣叫她「媽咪」，所以她表示其實也不用對小朋友交代什麼，因為囝囝一直也是很清楚所有事情。Joman在2015年誕下女兒可可，反而是可可不知道哥哥不是媽媽所生的，可能等女兒會問的時候才說，一切都是順其自然的處理。現在已14歲的Day仔，跟Joman的關係似朋友多點，Joman笑說︰「我同佢嘅關係似朋友多啲，唔似佢阿媽，因為我同佢出去就係我串下佢，佢串下我，所以似friend多啲，我諗可能都係唔識湊細個嘅時候，個溝通方式都唯獨是係可以好似朋友咁樣，我生咗個女之後就知道，原來做人媽咪係應該要咁嘅，但係之前就唔知。」

Joman和繼子Day仔的感情很好，而細女可可就跟Day仔像是親兄妹一樣相處。（IG@jomanchiang）

Joman跟丈夫陳卓麒拍拖7年後結婚，其實是因為Joman想生小朋友，再加上已經認定了對方，「我其實好初頭嘅時候，覺得係佢㗎啦，因為佢比我嘅感覺好舒服，同埋係唔同嘅。咁點解要結婚其實純粹都係因為我想生小朋友，因為我好早已經想生小朋友㗎，所以就專登係結婚跟住生小朋友。」於是她無視別人所說的什麼「博殺期」，率性而行。連她的老公也跟她一樣隨心，12月求婚，1月就結婚。求婚也是陳卓麒上身穿西裝，下身穿「媽煙通」，送了紮花，就這樣Joman就答應了，她說︰「佢個人係咁嘅，當初鍾意佢就係覺得佢好冇壓力，因為我都係唔可以好有壓力嗰種人，所以嗰陣時就覺得同呢個人一齊好舒服喎，無憂無慮喎。」

Joman跟老公非常甜蜜。（IG@jomanchiang）

點擊下圖看更多Joman的家庭照︰

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跟丈夫極少二人世界時間︰唔會介意

Joman跟老公的愛情故事看似是比別人多經歷，他們之間一開始就已經有着Day仔，變相就少了二人世界，Joman笑言︰「從來都冇（二人世界），梗係冇啦唔好講笑！我都唔知係咩嚟，真係慣咗嘅時候，你就唔會覺得冇囉，你唔會介意。咁你話有冇兩個人出街嘅時候，咁都有嘅，個仔大咗而家有時出去買餸咁樣，咁都可能會兩個人，但係同佢一齊開始，佢就已經係湊住個仔㗎啦。」

訪問最尾，Joman直認自己是愛情至上、感覺至上，隨心而行的人。你說一個人隨心地生活有沒有不好？那當然在某種人眼中會少了一點計劃，就是現在流行說的「生涯規劃」，可是人生只有短短數十載，依Joman的講法來說，可能率性而行，得到的還多。跟Joman訪問很有趣，有趣在她說話給人不加掩飾的感覺，有一種真誠，可能這就是她去體會人生的方法，她的感染力所在。

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