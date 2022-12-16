單身即地獄2｜比上季更18禁顏值升級！2位女成員IG曝光背景超強大

【單身即地獄2】去年南韓人氣戀愛節目《單身即地獄》引發了一陣討論熱潮，隨後於今年初時官方便宣佈第二季確定開拍，並招募下一位「宋智雅」。經過一段時間的等待，在稍早時曝光嘉賓陣容果然又再掀起瘋狂議論，其顏值更被大量網友稱更勝前一季。



據了解，《單身即地獄2》節目組在茫茫人海中篩選出有「韓國小姐」和「韓國春香小姐」背景實力的美女。一位名為「崔西恩」一位名為「申瑟琪」，清秀的氣質及端莊的姿態出場便引人耳目，後者更有多位網友評論像是韓國音樂組合IZ*ONE的金玟周。

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當然《單身即地獄2》雖然圍繞在「高顏值」男、女性為賣點，不過必須提的是，從前作來看尺度遊走在「禁忌」邊緣，如今在這更為「強調外表」的續作，勢必會迎來更讓人怦然心動的敏感體驗。

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《單身即地獄2》目前已在Netflix上映。

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