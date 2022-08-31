《單身即地獄》 宋智雅親授最有機心妝容　8步化出完美偽素顏

宋智雅偽素顏妝︳比起歐美的濃妝豔抹，亞洲的女性都是喜歡較為低調的偽素顏妝容，而且更加容易討異性歡心。在看似素顏的狀態下，要肌膚透出白裡透紅的膚色，就要學習一下韓國女生充滿機心的偽素顏妝。在去年靠著《單身即地獄》而爆紅的宋智雅，對於偽素顏妝容拿捏恰當，懂得運用不同的化妝秘技，化出裸透水光妝容，她更公開其化妝的步驟供大家參考。



宋智雅偽素顏妝。(YouTube@free지아)

雖然市面上的美妝品眾多，而且社交平台所用的濾鏡也愈來愈重手，但近年來吹捧簡約主義，大家對妝容的要求也有所改變。不少韓國女星都擅長「化了等於沒化」的偽素顏妝容，如BLACKPINK Jennie、「國民初戀」秀智、《社內相親》的金世正等等，乍眼一看還以為是天生的好氣息，其實她們也化了不少小心機。因《單身即地獄》而爆紅的宋智雅，在節目中耍機心得到不少男性的青睞，其實或多或少與她的機心偽素顏有關，早前她自己也拍片公開其化妝的步驟，只需要8大步驟就可以畫出完美的裸透水光妝容。

宋智雅偽素顏妝（一）防曬乳液後上底妝

很多女生在化妝時，都會忘記先塗上防曬乳液，但其實防曬相當重要。宋智雅先用上防曬，隨後再上底妝，她又建議指炎熱的夏天可以改用潤色效果的BB霜。宋智雅先將BB霜在臉部點開，並用手抹開，之後再在手心擠出適量 BB 霜，利用粉撲沾取後在臉上輕輕拍打，均勻膚色。

宋智雅偽素顏妝（二）提亮

偽素顏妝最重要的，就是要化出自然透光的肌膚，因此提亮也相當重要。宋智雅會利用提亮粉餅，在臉上按壓作為定妝之用。

宋智雅會利用提亮粉餅，在臉上按壓作為定妝之用。(YouTube@free지아)

宋智雅偽素顏妝（三）眉要加強毛流感

底妝之後就到眉毛，要畫出最自然的妝容，毛流感的眉型十分重要，宋智雅先用眉筆填補眉毛的空缺位置，然後再用上定型眉膏，畫出原生眉，眉毛看起來更加自然。

宋智雅偽素顏妝（四）大地色調眼影加深輪廓

雖然是偽素顏妝容，但也不能忽略雙眼部位，而大地色調的眼影可以令到整個妝容更加亮麗。宋智雅用上米色調為上下眼皮打底，然後再用淡淡的大地棕色加深輪廓，最後用深啡色在眼頭及眼尾C字位打陰影，這樣就可以令雙眼更為立體，眼神更吸引。

宋智雅用上米色調為上下眼皮打底，然後再用淡淡的大地棕色加深輪廓。(YouTube@free지아)

宋智雅偽素顏妝（五）睫毛一定要根根分明

纖長且根根分明的眼睫毛才是最攝人！宋智雅原來私底下會先用打火機「烘熱」睫毛夾，待睫毛夾溫熱後才會夾眼睫毛，這樣做才可以令睫毛更持久定型。之後她再用螺旋刷梳理睫毛，並塗上睫毛液，最後再用鉗子小心翼翼地把睫毛黏在一起。

宋智雅偽素顏妝（六）提亮卧蠶

有臥蠶的女生就好像擁有一雙會笑的眼睛，自然地散發著一種親和力，平易近人，因此要做出偽素顏妝容，臥蠶也十分重要。宋智雅特別用上淺膚色眼影筆，以提亮卧蠶，看起來更加可愛，還可以引起男生保護慾！

宋智雅特別用上淺膚色眼影筆，以提亮卧蠶。(YouTube@free지아)

宋智雅偽素顏妝（七）勾勒唇線配上奶茶色唇膏

只要用上適合的唇膏，就可以化出自然的偽素顏妝！宋智雅會先用自然色系唇筆勾勒唇線，然後特別選用奶茶色系的水光唇膏，最後再用上豐盈潤唇油，令唇妝看起來有種水潤光澤感。

宋智雅偽素顏妝（八）提亮立體感

最後宋智雅用了一款有色的高光筆，在臉頰兩邊及扁平處提亮，增加其立體感，令臉部肌膚呈現出自然帶光的光澤感。