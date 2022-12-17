肥媽被質疑冇輸5千萬　激動堅稱冇作大：使唔使攞證據畀佢睇？

69歲肥媽（Maria Cordero）近日自爆退休3年期間炒燶股票輸近5000萬，她指當時在TVB教人煮餸，親眼看著銀行股價由8元大跌至8毫，幾日後跌至8仙，輸淨200萬；由於投資失利，加上老公Rick患重病須負擔巨額醫藥費，肥媽稱受上天指引復出開騷。

肥媽即將於明年舉行兩場紅館演唱會。

不過前上市公司主席、為雜誌撰寫財經專欄作家潘啟才（Phemey）周三（14日）於個人Facebook反駁肥媽炒燶股說法，直指她「為了博粉絲同情，利用一件約六年前發生的往事，為了替演唱會造勢。」

肥媽日前受訪自爆投資失利。(葉志明攝)

潘啟才估計肥媽投資的是已除牌的德普科技（3823）。肥媽於2014年為德普科技（3823）旗下LED照明產品代言，並收取3000萬元的服務費，潘啟才指：「『肥媽』的所謂的『投資』，似乎只是獲授予的代言費。」

肥媽與老公Rick。(fb圖片)

此外，潘啟才指肥媽實際上沒有所說的虧損90%（由8元變0.8元），而是虧損約47%，他說：「這股票在2015年6月期間曾衝上超過8元水平，並於2015年8月18日搞1拆4，即是說『肥媽』持股成本就在數字上就變成每股1.5元，但股份數目就由500萬股變成2000萬股，但價值不變。如果以2016年6月最高位2.6元計算，市值確實真的達5200萬元，超過她所說的5000萬元。

不過，她似乎就在誇大股價由『8蚊大跌至8毫』、『（幾日後）8毫變8仙』，更準確的說法，並不是她虧損90%（由8元變0.8元），而是虧損約47%（由1.5元變0.8元）。至於她有沒有在這筆代言費以外，自掏腰包加注一隻細價股？因為股權披露沒有資料，就無從得知。」故潘啟才認為肥媽「有誇大和失實的嫌疑」。

潘啟才質疑肥媽輸5000萬可能是誇大失實。（勞顯亮攝）

另外，潘啟才質疑這3000萬元的價值相等於「廢紙」，他說：「相信是運用循環margin 方式炒高的，所以真實價值可能係得啖笑。」

肥媽接受《香港01》訪問，聽到質疑時激動表示：「又唔係假嘅，咁我真係輸咁多呀嘛！我作大做咩啫，使唔使攞證據畀佢睇啫？佢覺得就得㗎啦咩，佢覺得冇用㗎嘛，我夠覺得我會中六合彩囉。」

點擊睇潘啟才全文，以及肥媽豪宅：