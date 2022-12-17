2022日本藝人身家暴跌排行榜《全裸監督》演員性侵多名女星排第2

日本乒乓球好手福原愛去年與江宏傑離婚，隨後又傳出與「高帥橫濱男」的不倫戀，雖然日前她發表聲明，指出在日本的相關訴訟已經落幕，澄清沒有外遇，不過「國民女兒」的形象全毀，連帶影響她在日本的代言工作，就有當地廣告業者透露福原愛可說是「2022年身價暴跌」最慘的女星。



日本廣告業界每年年底都會針對電視圈與相關客戶進行調查，並整理出一份「身價上升、下跌藝人排行榜」，該榜單分成男、女藝人兩組部門，不過翻開今年榜單一看，身價下跌藝人的榜單幾乎可說是「醜聞藝人一覽表」，其中福原愛就成為身價下跌的女星第一名。

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福原愛從小就以乒乓球選手身分活躍在日本大眾的視野中，對許多日本人來說，她就是清純、可愛又努力的「國民小愛」，雖然未曾奪下奧運或世錦賽冠軍，仍有不少廣告，尤其與江宏傑結婚後，更以甜蜜的夫妻形象拿下產品代言。

然而根據日媒報導，福原愛自2021年以來，離婚、外遇等負面傳聞不斷，也讓廣告業界只能放棄找她代言，某位廣告製作人就透露：「才剛離婚就跟別的男人上酒店，然後又解釋什麼都沒做，也太說不過去了。」

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女性藝人身價暴跌榜上的還有主播新井惠理那、國光真耶，都與戀愛或婚姻消息有關，以及原AKB48「神7」成員篠田麻里子。篠田麻里子2019年結婚後的隔年產下一女，接著就以「媽媽藝人」活躍在電視上，不過今年8月傳出與先生分居、正在談離婚的消息，也因此讓業界認為這位前偶像恐怕是個「未爆彈」。

男藝人部分則由《半澤直樹》演員香川照之以將近700多票的差距，奪下身價暴跌男藝人冠軍，今年爆出他對銀座俱樂部的女公關施加性暴力以後，暫停所有節目演出，廣告全都被叫停，也讓人大嘆可惜。第二名則是《全裸監督》演員木下鳳華，被許多女演員接連爆料遭他性侵，也讓電視節目製作人直呼「沒救了」。

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