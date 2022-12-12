《無敵鐵金剛》74歲水木一郎肺癌離世　上月坐輪椅登台成最後演出

日本動漫歌帝王水木一郎因肺癌離世，享壽74歲。他為動畫《無敵鐵金剛》演唱第一代主題曲，生前為眾多動畫熱唱，主唱歌曲超過1000首，且一生都奉獻舞台，11月登台音樂活動還坐輪椅開唱，離世令動漫迷無限惋惜。



根據所屬經紀公司發表訃聞，水木一郎已於12月6日傍晚6點50分病逝。他2021年4月發現罹患肺癌，接受化療不斷進出醫院，今年7月公開病況已經肺癌第4期，將近1年7個月都在與病魔抗爭，12月6日送院急救，在醫院撒手長辭。

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水木一郎肺癌轉移至腦部、淋巴、病況嚴重。而他以「一生都是歌手」為目標積極治療，同時持續音樂活動。他11月27日參加「第49屆歌謠祭」活動，坐著輪椅登台，熱唱一幕令人動容，不料竟成他最後的舞台演出。

人稱「動漫歌帝王」的水木一郎，以渾厚唱腔演唱眾多日本動畫主題歌，除了最為人熟知的《無敵鐵金剛》，還有《小泰山》、《大魔神》、《魯邦三世》、《聖戰士》、《變形金剛Z》等，歌曲曲風充滿熱血情懷。

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