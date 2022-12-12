日本男星佐藤蛾次郎陳屍浴室享壽78歲　生前曾演出無數經典作品

日本資深男星佐藤蛾次郎於10號逝世，享壽78歲。而他在陳屍在家中浴室，隔天被前來探望的親人發現。他生前演過經典電影《男人之苦》（台譯《男人真命苦》）系列，以及多部日劇如《仁醫》（又譯《仁者俠醫》）、《時效警察》、《0.1無罪真相》，深獲觀眾喜愛。



據日媒《NHK NEWS》報導，佐藤蛾次郎一個人獨居在東京世田谷的住家，10號早上10點過後，前來探望的親人發現陳屍在浴室動也不動，親人隨即打119通報。他的遺體沒有明顯外傷，因此被當地警方確認當場死亡，目前正在進一步調查。

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佐藤蛾次郎一生活躍戲劇演出。他1968年從電視版源吉《男人之苦》演出鄰居「源公」一角，並且一路演進大銀幕，在電影版《男人之苦》系列一路演到2019年為止，是該系列不可或缺的重要角色。他直到晚年也持續活躍電視劇一線，觀眾熟知的日劇《時效警察》、《JIN仁醫》、《99.9 不可能的翻案》，還有2020年電影《罪之聲》等，都有露臉演出，且兒子佐藤亮太也繼承衣缽成為演員。

據另一家日媒《朝日新聞》報導，佐藤蛾次郎於9號早上曾與親人聯繫，不料隔天被發現逝世家中浴室，令家屬措手不及。

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