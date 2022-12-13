盤點《First Love初戀》6位女神　八木莉可子竟是模特兒比賽嬴家

Netflix《First Love 初戀》自11月24日開播，首週衝進全球非英語劇榜第八名，現在是］日本熱門第一的劇集。該劇演出陣容找來多位實力派演員加持，選角更是眼光獨具，其中飾演女主角年輕時期的八木莉可子更因此大受矚目，台媒《ETtoday星光雲》帶大家一起認識劇中6位女星。



八木莉可子／野口也英（高中至大學時期）

八木莉可子現年21歲，一頭黑色長髮和濃眉大眼，身高169厘米，因為在《First Love 初戀》飾演女主角高中至大學時期，對比滿島光162厘米的嬌小身材，被網友恥笑「也英長大縮小了」。她2015年參加模特兒選秀大賽，從7851人當中脫穎而出，並在2016年擔任代言人「寶礦力女孩」，她還有書法八段的才藝，除了《First Love 初戀》，還在2022大河劇《鎌倉殿的13人》飾演北條時政的女兒。

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滿島光／野口也英

滿島光祖父是法裔美國人，擁有四分之一外國血統，初出道時是「Folder5」成員，後來試鏡《超人麥斯》開始轉戰戲劇圈。她演出多部電影、電視劇，逐漸展現爆發力演技。現年36歲的她經歷不少人生起伏，2016年宣布和導演石井裕也離婚，結束6年婚姻，2018年離開經紀公司「humanité」後獨立門戶。她在《First Love 初戀》大飆演技，哭戲渲染力令人忍不住為之動容。

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夏帆／有川恆美

夏帆現年31歲，是龍鳳胎的姊姊，小學時期就被星探挖掘。她演過多部經典日劇如《引擎》、《女王的教室》、《粉紅系男孩》，並且在《監獄公主》與滿島光、小泉今日子合作。她近期在2022秋季日劇《silent》飾演聾人，手語演技令人服服，又在《First Love 初戀》與佐藤健有大尺度演出，沒有定型的表演力令她逐漸蛻變成演技派女星。

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山田葵／古森詩

《First Love 初戀》中扮演16歲舞者（表現者）的女演員，名叫「アオイヤマダ」本名山田葵，本業也是一名舞者，打從6歲就開始跳舞，曾在2021東京奧運閉幕式「追悼的時間」表演一段鎮魂之舞。而她舞藝展現豐富生命力，曾在米津玄師MV《Flamingo》演出，掀起日網搜尋「這個女生是誰」，兩人更一度傳出緋聞。而她現年22歲，4月在雜誌《TOKION》的專欄「我們的東京」受訪時，透露已經結婚升格人妻，老公身分沒有公開。

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美波／並木優雨

美波現年36歲，是日法混血兒，入行以來大多活躍於舞台劇演出，也曾演過日劇。已婚的她大多在美國洛杉磯、法國巴黎、日本三地活動，首度接演網路劇，在《First Love 初戀》飾演佐藤健的妹妹，再度讓觀眾留下強烈印象。

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小泉今日子／野口幾波子

小泉今日子現年56歲，80年代以偶像歌手出道爆紅，人氣與松田聖子、中森明菜並列，至今仍被日本民眾暱稱「キョンキョン（KYONKYON）」。儘管偶像形象不滅，她轉戰戲劇圈表演亮眼，從年輕到中年，陸續主演《大家相愛嗎》、《曼哈頓愛情故事》、《倒數第二次戀愛》、《監獄公主》等無數代表作，首度踏入串流戲劇市場，在《First Love 初戀》飾演也英媽媽。她的感情生活也充滿戲劇性，前夫是永瀨正敏，近年和豐原功補不倫戀轟動社會，她被媒體稱為「逼退正宮的小三」，並且獨立開經紀公司圓電影夢，為了填補虧損不惜變賣3億（約港幣1700多萬元）豪宅，無悔於人生的作風讓她在演藝圈獨樹一格。

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