台「登山女神」哭訴攻頂紀錄竟突被除名 曾捲造假及不倫戀風波
撰文：中天新聞網
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29歲的台灣「登山好手」曾格爾有3年的登山資歷，更創下無氧世界第8高峰馬納斯魯峰之紀錄，加上亮麗的外型，而被外界封為「登山女神」，然而，她先前才爆出與已婚富商發生不倫戀，後來又傳出疑似造假攻頂紀錄，進而引發各界討論及關注。
對此，曾格爾於18日凌晨時突然在臉書發文，並透露自己對於攀登干城章嘉峰的紀錄被除名而感到不公平。
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有「登山女神」封號的登山好手曾格爾，於18日凌晨時突然透過臉書發文，並在文中提及，自己突然接到消息指出，自己攀登干城章嘉峰的紀錄遭到除名。
對此，曾格爾坦言，自己想要大哭一場，同時也表示，自己認非常不公平。
然而，曾格爾在文中提到，這樣突如其來的消息，也使她回想起當時攀登干城章嘉的點點滴滴，而她也表示，明明一起登頂的團隊成員都還在名單內，因此她很不解為何只有自己被除名。
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此外，曾格爾坦言，自己不知道遭受了怎麼樣的標準被看待，同時也表示，現在除了分享一些登頂過程跟照片，自己也不知道還能做什麼了。
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