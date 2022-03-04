「山野香奈兒」童貞殺式衣着行山惹圍觀　IG示範更多火辣名牌穿法

受疫情影響，許多人不能出國後就開始尋找台灣的美，露營、登山的風潮因此興起。一名女網友日前在登山社團PO出自己的登山美照，意外因身材太好而引起網友討論，貼文吸引近6000人朝聖按讚，直呼：「真是熱情的美女，讓冬天都不見了！」



該名女網友名為繆宛蒨，日前在臉書社團「肉腳登山隊」PO出帶著愛犬登山的美照，讓不少網友看了鼻血直流。

原來，繆宛蒨本穿著運動褲、外套登山，事後看到太陽出來了，便脫下外套、露出傲人的身材拍下美照。

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網友看完紛紛留言，「這套太！好！看！」「這太狂了！」「太美！！！好誇張」、「辣到快流鼻血啦！就是正」、「這套衣服好看」、「性感到爆，眼睛無法移開」、「大顆，我說樹」、「姐的衣服都好好看」。

據悉，繆宛蒨在IG尚有10.2萬人追蹤，且獨自經營服飾品牌，時常在個人IG上分享穿搭及運動的照片，吸引不少粉絲追蹤。

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