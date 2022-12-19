張學友讚而家新人好犀利勁過自己：嗰班新人企喺台就唱得㗎啦喎

張學友入行逾30年，早已登上神壇榮升歌神。近日他現身香港電台節目《香港機遇》接受周振基教授訪問。多年來不少歌迷諷刺「香港樂壇已死」，但疫情三年期間樂壇卻逐漸復甦，不但MIRROR紅透半邊天，新一代歌手代表更有張天賦、林家謙、Tyson Yoshi（程浚彥）、Serrini（梁嘉茵），以及出道多年近來彈起的鄭欣宜和陳蕾等。

MIRROR現身今年叱咤記者招待會。（鄺鈺瑩攝）

張學友1984年參加《全港十八區業餘歌唱比賽》取得總冠軍入行，實力不容小覷，談到新舊歌手分別，張學友認為時下新人比較辛苦，他說：「而家啲人係辛苦啲嘅，我哋以前有好多空間，所謂空間就係你真係唱得唔好，或者跳得唔好，啲人仲會話慢慢嚟啦！隔咗佢一年表現有好啲，啲人會話有進步有進步，以前空間比較大啲。」

四大天王劉德華、郭富城、黎明、張學友。（視覺中國）

張學友認為如今互聯網發達，歌迷期望時下新人出道要立即唱得跳得，故較不輕鬆，他讚道：「所以你見到所有新人一出嚟就好勁，跳舞跳到嘭嘭聲，個個都係郭富城，就係佢一出嚟就要已經準備好，我哋以前就爭啲，我覺得佢哋而家犀利啲。我哋以前可以邊學邊做，而家佢哋冇得邊學邊做，而家我覺得要系統性訓練咗，然後先可以出嚟比賽，出咗之後你哋要即刻可以企上台，我覺得佢哋好犀利，嗰班新人企喺台，唱得㗎啦喎，加速咗好多、壓縮咗好多。」

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說到8、90年代有劉德華、張國榮、梅艷芳等多位巨星，不少人批評現在沒有一位歌手有當年巨星潛質和風範，張學友認為是演藝事業發展方向不一，他說：「我哋以前好區域性㗎嘛，淨係香港，啲人又少娛樂，大家又淨係睇住嗰樣嘢，咪好容易一個人變成一個焦點。」

張學友現身香港電台節目《香港機遇》接受周振基教授訪問。（節目截圖）

張學友表示樂壇環境難以「造星」：「以前嘅媒介，通常搵到一個目標，大家會一齊做嗰個目標，例如以前我哋係中文金曲、勁歌金曲、叱咤，多數都有獎；但後尾發展咗，而家各自為政，焦點唔集中嘅時候好難做到一啲所謂明星，因為大家唔係同一時間睇住一樣嘢，變咗各自鍾意唔同歌手，變咗分得好散。」

張學友指時下歌手較辛苦。（節目截圖）

談到有人指流行金曲已不復再，張學友則以經典名曲《每天愛你多一些》為例，這首歌上榜達大半年，之後仍不定期持續播放，「咁樣嘅一個播放率、關注度，佢自然會變成金曲。好多旋律你聽一次會唔記得，聽10次你想唔記得都唔得，聽100次你就自己識唱，咁就變咗你嘅歌。」

《每天愛你多一些》是張學友的名曲。（資料圖片）

他坦言現在做藝人「辛苦嘅，做我哋呢行係冇以前咁有利，但都實有辦法嘅。」周教授稱讚張學友的歌風靡華人社會，張學友謙稱：「咁係因為啲華人去晒唔同地方。」

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