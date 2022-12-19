65歲靚佬呂良偉豪宅曝光　擁數十億及靚妻楊小娟成人生終極贏家

65歲呂良偉愈老愈靚仔，早前現身富婆飯局，坐在關之琳旁邊的他絕對可以媲美後生仔，他曾分享年輕秘訣是自創的「達摩回春拳」及健康飲食，難怪狀態大勇！

呂良偉早前出席富婆飯局，位位都Keep得好好！（IG照片）

呂良偉除了到處參與飯局外， 更邀請好友到自己屋企食飯，又再曝光了他的豪宅！化妝師好友將合照留擺上網分享，呂良偉家中裝修甚有中式風味，牆上有掛畫，廳中擺有中式屏風及木桌。此外，呂良偉的超高層屋企坐擁超級大夜景，陽台望出去便對住多棟摩天大廈，仲有無夜海景，景觀開揚。

點擊睇呂良偉楊小娟豪宅：

呂良偉站在後生仔隔離，絲毫沒有老態，身形甚至比後生仔更Fit；而楊小娟年逾50歲仍然保養得宜，家居服示人依然不失優雅，算得上美魔女一名！

呂良偉有過3段婚姻，分別是周海媚、鄺美雲以及現任太太身家百億的女企業家楊小娟。（視覺中國）

實際上呂良偉不時都會曬出豪宅，宴請一班好友到家聚會，非常好客。其家中掛有不少畫作及擺有鮮花，古色古香又充滿格調！

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呂良偉現任太太楊小娟是女企業家，身家百億，有傳呂良偉投資上多得楊小娟指點，令原本負資產的他成功翻身，先後投資娛樂公司及在內地創立廣告公司，生意遍布全國一線城市，每年營業總額達兩億人民幣（約2.3億港元），加上投資過千萬在香港開設醫學美容中心，外界估計呂良偉身家已達數十億。