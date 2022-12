576萬粉絲健身YouTuber Emi Wong傳離婚　混血老公「失蹤」逾半年

香港知名健身YouTuber Emi Wong經常在網上以英文教瑜伽、肌肉運動,在YouTube坐擁576萬訂閱,Instagram則有68.7萬粉絲,人氣居高不下。Emi Wong曾以7A成績拔尖到港大環球商業系,是為大眾眼中的尖子,後來愛上健身,2018年辭職以YouTuber為全職,內容創作、拍攝及剪接均一手包辦,打出名堂後廣告邀約不斷,網站NoxInfluencer便估計Emi Wong單計影片分紅,便月賺約30萬港元,非常犀利。

知名健身YouTuber Emi Wong。(Instagram/@emiwong)

Emi不時拉埋混血老公Chad一齊拍片,一齊做運動兼曬恩愛,閃煞一眾網友,兩人在鏡頭前總是笑容滿臉,看起來夫妻關係融洽。

Emi Wong和Chad的最新合拍片已是今年4月的事。(IG@emiwong_)

不過近來有網友留意到,自5月起,Emi在Instagram及YouTube的新片都不見了Chad的身影,最新一條合拍片是4月26日兩人一齊進行「青春程度大挑戰」,連近日Emi前往新加坡參與網紅聚會都不見Chad隨行;而Chad的Instagram自去年12月後便沒有再更新近況。

不少網友注意到不妥,在兩人Instagram留言關心他們的感情狀況,「Are you still together?」、「What happened to u guys 」、「Rip @chadcd_ we so worry for you」,連Emi的12月最新影片下都有人詢問Chad在哪裡;早有網友於10月在論壇開Post問:「Emi Wong同Chad離咗婚?」引發網友討論。雖然網友猜測不斷,Emi Wong和Chad從未有正面回應。《香港01》向Emi查詢,至今未獲回覆。

