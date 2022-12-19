向太陳嵐首次帶貨直播關之琳古天樂力撐　逾10萬人收睇賣廉價零食

向華強太太陳嵐近年主攻內地小紅書及抖音，不但密密拍片，大曬後生青春片段，又正面反擊與大美人關之琳不和的傳聞，以及講述與天王劉德華秘密賭約，賭劉德華能否奪下金像獎影帝，賭注是價值2800萬的翡翠頸鍊！而向太曾借1500萬助劉德華度過難關，令劉德華非常感激，多年過去一直銘記於心。

向太經常於小紅書、抖音拍片。（向太Tiffany小紅書圖片）

向太近日加入帶貨直播行列，娛樂圈人脈廣闊的廣獲不少巨星出面祝福，幫手宣傳，其中巨星包括關之琳、鞏俐、古天樂，李連杰，更有甄子丹、呂良偉、張智霖、謝天華、周柏豪、陳小春、吳卓羲、黃曉明、主持人魯豫等，實在是星光熠熠。一向以高冷形象示人的鞏俐更指每場向太的直播都會支持，非常威水！

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向太今早（19日）開直播，穿上紫紅色毛毛外套賣廉價零食，開播期間湧入超過10萬人觀看。不過首次開直播出了不少狀況，包括網友投訴同向太互動少，直播期間貨品轉換得太快，網友來不及撳入網頁購買，而直播不到半小時更出現黑屏。有網友留言評論道：「向太盛裝出席，拿出了自己最好狀態，但是直播間卻有些混亂，工作人員都頗不專業，這就有點敗好感了。」

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