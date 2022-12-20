無限超越班 | 張可頤談做配角經歷　鄧萃雯首做配角受廖啟智啟發

內地演技競演綜藝節目《無限超越班》進行首輪面試，成龍、爾冬陞、吳鎮宇、鄧萃雯、張可頤、惠英紅、許紹雄、湯鎮業、車保羅、趙雅芝坐陣評審，氣勢強勁。



成班前輩搞到眾演員壓力倍增。(視頻截圖）

節目中，女演員郭曉婷引起大家關注，曾同她合作過的惠英紅大讚對方專業、有禮貌，由於大部分作品都是配角，因此鄧萃雯問道：「如果你在片場發現，別的女演員燈光永遠比你好，你會怎麼辦？」她回答指：「我會專注在自己的表演，因為我去計較那個東西沒有必要，因為我覺得這個很現實，不管是機位層面，還是燈光層面，女一號只有一個，他們一定是優先考慮那個的，那對我來說，我唯一的優勢就是我對表演的執著吧。」這番說話獲得一班前輩肯定，張可頤表示：「因為我自己都試過，到內地來就沒有當主角，當配角，或者是女二女三，所以光就不在我身上了，然後我就覺得這個真的是顯示你的本事的時候。」

而鄧萃雯也講出自己的經歷：「因為我是很幸運，我是從一出來就可以選做女一號，所以我反而是有點容易會驕傲，我覺得可能就是我演得好，但其實終於有一次，我就第一次去演配角，戲不多，廖啟智演我的男朋友，他是比我（的角色）還小，他都非常能吸引我，他把所有這個人物，所有的情感，所有的東西都放在裏面，只是用一個眼神、一個表情，他都非常能打動我，其實我都看見，觀眾也看見，導演也看見，監製也看見，所以千萬不要覺得我是配角，我就放棄，肯定會有人看得見的。」

鄧萃雯提及的這個作品是1994年拍攝的無綫劇集《生死訟》，是一套時裝懸疑劇，但由於該劇涉及中國內地的冤獄及司法不公，且情節太過悲苦而不受觀眾歡迎，成為當年無綫電視最低收視的黃金時段電視劇，亦是TVB歷來第三低收視劇集，僅次於2021年的《刑偵日記》及2022年的《雙生陌生人》。

鄧萃雯首次做配角的劇集，飾演以賣菜為生養活全家的長女。（劇照）