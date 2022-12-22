60歲狄美摩亞宣佈大女懷孕榮升「最性感阿婆」靚樣奇蹟凍齡似少女
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
60歲狄美摩亞（Demi Moore／黛咪摩爾）曾因演出《人鬼情未了》（Ghost）紅遍全球，而她與布斯韋利士（Bruce Willis／布魯斯威利）的一段婚姻，兩人好聚好散同樣也獲得外界讚賞，她出道40多年，外貌和身材都保養得宜，被稱讚是「最強美魔女」，狄美摩亞先前曬出比堅尼，辣到像是少女，驚艷眾人，最近則表態要進入「婆婆時代」，身為最性感阿婆，相當興奮。
狄美摩亞21號雀躍分享她與布斯韋利士的34歲大女Rumer早已懷孕，並貼出Rumer與她另一半的孕肚照，女兒即將臨盆，讓她開心表示「即將進入性感婆婆的時代」，狄美摩亞即將榮升婆婆無比開心。
【圖輯】睇唔出已經60歲！點圖放大看更多狄美摩亞IG性感照👇👇👇
+17
不僅Rumer在底下留言「我愛妳媽媽」，就連桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow／葛妮絲派特洛）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer／蜜雪兒菲佛）等巨星好友也送上祝福，「恭喜妳，居然要做婆婆了」、「天啊，史上最性感阿婆就是妳」、「多麼開心、快樂的消息」；狄美摩亞激動下，又留言「為我的女兒感到高興，我心愛的女兒」。
【同場加映】「最美邦女郎」71歲珍茜摩亞封美魔女天花板 身穿泳衣宛如少女（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
58歲狄美摩亞為Fendi行騷打頭陣驚現膠面 網民慨嘆昔日女神不再57歲狄美摩亞喱士內衣漁網絲襪行騷 網民激讚：女神依然超性感！布斯韋利士親自為女兒剃光頭 細女似足《伴我雄心》狄美摩亞布斯韋利士患失語症「有口難言」息影 中風婆婆無法說：你點呀？布斯韋利士健康惡化早有徵兆？拍《綁票追殺令》揸槍戲險錯手殺人布斯韋利士曾被封「爛片王」 宣佈因病息影後金草莓獎公開道歉
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】