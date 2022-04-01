布斯韋利士健康惡化早有徵兆？拍《綁票追殺令》揸槍戲險錯手殺人

67歲動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）於3月31日突然透過聲明，證實自己罹患失語症，將退出影壇專心治療，近年來與布斯韋利士共同拍片的劇組人員表示，布斯韋利士的健康惡化已有一段時間。



2000年與布斯韋利士合作《綁票追殺令》（Hard Kill）的女星Lala Kent回憶，布斯韋利士曾在錯誤時間點開槍，害她差點小命不保。

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去年4月拍攝《White Elephant》時，布斯韋利士在片場突然問在場眾人：「我知道你們為何在這裡，但我為什麼會在這裡？」

布斯韋利士的團隊告訴導演Jesse V. Johnson最好提早放飯讓布斯韋利士早點收工。2021年的《非法地帶》（Out of Death）導演甚至得告訴編劇重寫劇本，讓布斯韋利士的台詞越短越好，避免獨白。

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