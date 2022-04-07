布斯韋利士患失語症「有口難言」息影　中風婆婆無法說：你點呀？

荷里活巨星布斯韋利士（Bruce Willis）因罹患失語症宣布息影，「失語症」一詞隨即走進大眾的視野。本港估計亦有逾萬名失語症患者，惟一直欠缺支援，長期以來政府不僅沒有統一轉介服務，在疫情下，更是專科門診服務中斷，患者要獲取治療不容易。言語治療師表示，曾有中風婆婆患上失語症，與人講電話時連一句「你點呀？」都難以宣之於口，導致情緒崩潰，難過流淚。



布斯韋利士大女兒Rumer Willis在IG證實父親患病，並宣布從此息影。（IG@RumerWillis）

香港失語症協會創會幹事、言語治療師李曉彤及黎頌謙均表示，因目睹失語症患者的困難處境，希望幫助「被遺忘的一群」，為患者及其家人提供支援，故此創立了香港失語症協會。

黎頌謙表示，失語症患者往往因為難以表達自己，或理解他人而感到非常無力，只期望有人能明白他們無聲的訴求。

失語症婆婆難用電話與家人簡單溝通

曾經有一名婆婆在中風後，不幸患上失語症，並出現輕度理解及中度表達的困難。疫情前的每一個星期，婆婆的兩個女兒都會陪她接受言語治療。

有一次，同婆婆傾到講電話呢個話題時，婆婆突然淚流。最令人心酸係，婆婆連點解唔開心都講唔到。 言語治療師黎頌謙

經婆婆的女兒解釋後得知，黎頌謙才明白，原來婆婆以前常忙於工作，甚少與家人聯繫。直到退休後患上失語症，在電話連一句「你點呀？」都難以宣之於口，因為難與家人溝通更應難過。

失語症患者因腦部受創造成溝通障礙，患者通常經醫生轉介至言語治療師作診斷治療，惟本港醫護人員對失語症的關注不足，容易出現「混淆其他病症」的問題。黎頌謙曾遇過失語症患者，因語言混亂而「亂講野」，卻被誤當為精神病，被轉介到精神科醫生診治，服用超過一個半月的精神科藥物，才發現是斷錯症。他表示，不是每位醫護人員能掌握言語治療範疇的知識，因此容易引起混淆。

治療需依靠患者觀察言語治療師的口型，惟現時人人帶上密封式口罩，難以互相溝通理解。（受訪者提供的影片截圖）

疫下治療難 建議提供遙距視診服務

疫情下，失語症患者遇到的困難更多，由於專科門診的覆診服務中斷，最快都要排期到今年五月，令恆常的治療出現落後。李曉彤坦言，就算在診所、社區中心接受言語治療服務，亦難以順利進行。因治療需依靠患者觀察言語治療師的口型，惟現時人人帶上密封式口罩，難以互相溝通理解。

建議長遠將言語治療服務納入醫療券

李曉彤建議，政府可提供遙距視診服務，使患者即使在家亦能接受治療，令治療進度不會因疫情而落後。政府派發的防疫服務包亦可針對失語症的特定群組，派發透明口罩，使治療服務更暢順。長遠而言，她認為可將言語治療服務納入醫療券。

黎頌謙建議政府應提高公眾對失語症的認識，現時不少家屬其實都不清楚患病家人的情況，以為只是單純「唔出聲」或「講唔到嘢」，而未有帶患者接受言語治療，故相信有不少隱形患者。本港暫時未有統計失語症患病人數，只能憑中風人數推斷患者數目，相信實際患者應以萬計。

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