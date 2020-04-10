布斯韋利士親自為女兒剃光頭　細女似足《伴我雄心》狄美摩亞

布斯韋利士（Bruce Willis）與狄美摩亞（Demi Moore）雖然已經離婚20年，但二人關係很好，最近因疫情在家隔離時更趁機與仔女開睡衣party，享受天倫樂。 布斯韋利士日前更親手為26歲的細女Tallulah Willis剃頭，結果女女的光頭造型就意外與媽媽狄美摩亞當年個樣似到十足。

狄美摩亞貼出他們一家人在家穿上間條睡衣開party的照片，很溫馨！(demimoore/IG圖片)

布斯韋利士與狄美摩亞1987年結婚，婚姻維持了13年，共育有三個女兒。最近因為疫情要保持社交距離，他們更一家人在家穿上間條睡衣開party，善用在家的時間與家人相處，非常溫馨。

狄美摩亞與女兒們趁隔離在家，一起工作，非常溫馨。(demimoore/IG圖片)

布斯韋利士親手為女兒剃光頭

日前就見到現年65歲的布斯韋利士親手為女兒Tallulah剃光頭，Tallulah在社交網上貼出片段，見到布斯小心翼翼為女兒剃頭，旁邊Tallulah的姊姊更大讚說：「你看起來像聖女貞德！」。

31歲的姐姐Rumer Willis之後更在ig貼出幾張妹妹光頭新look的寫真，不少網民都大讚有氣質又有型。

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女兒新look似足媽媽當年拍戲造型

布斯韋利士的太太Emma Heming Willis都有在片段下留言話：「這真的融化了我的心。」

有影迷就發現Tallulah的新髮型，與當年媽媽狄美摩亞在1997年在《伴我雄心》（G.I. Jane）的造型，當時狄美摩亞在是為了電影剃頭，女兒在新造型之，五官、眼神與媽媽更相似，十足餅印，一起回顧當年的狄美摩亞有幾靚！

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布斯韋利士除了與狄美摩亞育有三個女兒，他與太太Emma再婚後也生了兩個女女，是五個女兒之父。布斯韋利士與狄美摩亞1987年結婚，當時的布斯32歲，狄美摩亞只有25歲，雖然年齡上有點差距，但二人感情很好，離婚後依然會與聚會見面。

布斯韋利士的5個女兒感情很好。（IG圖片）

布斯韋利士與狄美摩亞當年經常會帶女兒一起去看戲，甚至會讓她們在客串一下，所以大女Rumer在8歲時已拍過《Now and Then》，Tallulah在1歲就已經拍過《The Scarlet Letter》。

因為父母的關係，3個女兒在成長過程中一直受到公眾的關注，幾姊妹也經常發布他們的合照，可以肯定的是3個美女都繼承了母親的苗條身材。大女Rumer是一位演員，演過10幾部電影和音樂劇，今次剃光頭的細女Tallulah，就是一個現代插畫家，2016年推出了以她的童年暱稱命名的服裝品牌Buuski。她們與爸爸另外兩個女兒，即布斯韋利士與Emma所生的孩子，五姊妹感情亦很好，非常難得。