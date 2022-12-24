李毓芬《再見公主》聯乘格林美獎得主DJ 　Remix版撐#EmpowerHer

《再見公主》歌曲MV在14天內觀看次數破6千萬。 （官方提供）

國際華語流行女歌手、影視演員、時尚寵兒李毓芬（Tia Lee | Lee Yu Fen）早前以《再見公主》一曲回歸，聲勢可謂越走越強。除了一連六集歌曲概念動畫系列點擊率在短時間內破億，《再見公主》歌曲MV亦熱爆全網，MV觀看次數在14天內觀看次數破6千萬。

TIA LEE 李毓芬 【GOODBYE PRINCESS 再見公主】Official Music Video

《再見公主》動畫大受歡迎。（影片截圖）

自上週開始啟動的#EmpowerHer全球女性支援活動，更引發來自世界各地的TikToker 及 KOL自發性地在IG或TikTok上以Dance Challenge應援。#EmpowerHerDance成為社交媒體上的熱爆的hashtag。但Tia回歸引起的旋風一點都沒有停止的跡象，因為格林美獎得主， DJ NERVO突然以全新混音版的《再見公主》加入戰團。沒想到除了一眾Tiktoker及KOL，連國際知名DJ都一來起為Tia應援。Tia發起的#EmpowerHer 運動觸發了另一個全新的熱爆hashtag：#EmpowerHerMusic！

TIA LEE 李毓芬【GOODBYE PRINCESS 再見公主】#EmpowerHer Concept Video

李毓芬發起#EmpowerHer活動。（官方提供）

#EmpowerHerMusic︰體現每個人自主性和個體性

回歸後新意多多的Tia，就在今日（24）Tia在YouTube上突然發佈《再見公主》NERVO混音版，正式公佈了有關回歸單曲《再見公主》的 #EmpowerHerMusic全新活動。Tia宣佈將透過音樂進一步在全球推動其為女性賦權的#EmpowerHer理念。據說，來自世界各地的頂級 DJ將與Tia合作，以全新的混音創作出《再見公主》的DJ個人版本﹗不同版本的《再見公主》，正正體現出歌曲提倡的自主性和個體性。這個活動體現出每個人都可以擁有屬於自己的《再見公主》，就如曲中的歌詞主題所指，每一個人都可以離開自己的過去和安舒區，擁抱和展現真我。

格林美獎得主DJ NERVO聯乘Tia強勢應援

#EmpowerHerMusic由世界知名的DJ Nervo率先出手。在她們的全新版本中，《再見公主》換成輕快旋律，加上強而有打的節奏再次震撼樂迷，盡顯格林美獎得主的超強實力。這對來自澳洲的DJ組合，由孿生姊妹Olivia及Miriam Nervo組成，曾為Ke$ha、Kylie Minogue等國際巨星打造金曲。她們不但在2009年時與David Guetta聯手獲得格林美獎的殊榮，更在2012年成功入選DJ Magazine百大DJ，在2021年時已排名高達全球第18位，是榜上歷來排名最高的女DJ，活動由這對DJ界的女性之光打響頭炮，簡直是體現Tia女性自主信念的完美人選！

DJ NERVO在《再見公主》混音版中展現其招牌風格。她們加快了歌曲節奏，並巧妙地將多層合成聲效糅合在Tia具穿透力的嗓音之中，以音樂發出強烈吶喊，高呼要為女性充權行動，這亦反映了Tia大膽、勇敢及堅毅的作風。混音版令人想起90年代中期至前千禧年代的的士高曲風，節奏明快，令人怦然心動，將原本已充滿力量的歌曲，昇華成一首勇於挑戰世界、歌頌內在力量的主題曲。

NERVO在《再見公主》混音版中展現其招牌風。（官方提供）

Olivia and Miriam Nervo表示：「我們早有與亞洲流行巨星合作的經驗，故此我們抓緊了與Tia合作的機會，為她的美妙的歌聲重新混音 ！《再見公主》表達了關於充權的強烈訊息，這本身已是一首令人一聽難忘的作品，不過我們卻想為廣大的舞曲粉絲製作一個有點曠克樂風（crunchier）的版本。我們希望所有人會熱愛這混音版，正如我們喜愛它一樣！」

#EmpowerHerDance的力量透過舞蹈喚起覺醒

發行《再見公主》混音版預期能為全球#EmpowerHerDance舞蹈挑戰注入新動力，#EmpowerHerDance舞蹈挑戰啟發自Tia早前發行的單曲，並已在TikTok掀起風潮。國際女性舞者及全球知名網紅紛紛在平台上翻跳《再見公主》的招牌式舞步，為#EmpowerHer運動—全球其中一個最大倡議女性充權的運動，帶來更多關注。

首位翻跳那獨特歌舞的舞者，是全球知名的澳洲-菲律賓編舞家Hannah Balanay，其更做出了歌曲招牌的「再見」手勢。著名KOLJudah Metu-Teaukura和Leen Mohammed（分別在新西蘭和中東排名第一）也不約而同地「跳」入《再見公主》的旋律中﹗ KOL如JLou（香港排名第一）、Evie Meg（英國排名第二）和來自南非的Salice Rose（南非排名第一）[will send link later] 隨後也加入了這個全球女性支援運動的Dance Challenge中。目前為止已有超過100萬人觀看她們的舞蹈視頻，每天在平台上都有人上載新的翻跳視頻，並以#EmpowerHerDance為標籤，令整個運動緊步向前。

TikTok：@thexhan / Instagram：@jlouofficial / TikTok：@leen_mohd98#EmpowerHerDance舞蹈挑戰啟發自Tia早前發行的單曲。（官方提供）

再見公主的#EmpowerHer信息引起了時尚注意

除了她的音樂天賦外，Tia還是一位深得潮流品牌寵愛的時尚寵兒，她獨特的風格在所有主要國際時尚活動中都備受矚目。在上個月，Tia 身穿Burberry最新系列的服裝登上了 Rollacoaster 國際時尚雜誌封面，同時也穿著 Gucci 登上了 香港Vogue的國際時尚雜誌封面。

李毓芬時尚感十足呀！（官方提供）

#EmpowerHer全球活動的開始，是Tia回歸企劃的新一頁，也為她的2022年作出完美收尾。希望在2023年，Tia與其他DJ合作的remix歌曲能繼續發光發熱，為廣大的女性群體爭取福祉。觀眾亦可以用#EmpowerHer 這個Hashtag，表達對Tia和廣大女性的一份鼓勵和支持﹗大家記得密切留意Tia的社交平台：Instagram、YouTube、微博和Facebook！