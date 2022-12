李毓芬盼以《再見公主》集結力量　齊齊撕下社會對女性標籤

國際華語流行女歌手、影視演員、時尚寵兒李毓芬(Tia Lee | Lee Yu Fen)最近推出《再見公主》系列,不論是以動畫及動態影像系列宣傳及歌曲《再見公主》MV本身都引起觀眾熱烈反應,以她自身為經歷故事做藍本的動畫系列《再見公主》在短短一個月內破1億點擊率,相當厲害。而《再見公主》MV YouTube首播5日已衝破 2600萬瀏覽量,打破華語歌的紀錄,洗腦式的旋律和歌詞瘋魔全網。

動畫系列在短短一個月內破1億點擊率。(官方提供)

而藉着是次聲勢浩大的回歸,Tia今日在她的社交媒體上公布了自己將發起全球女性支援慈善活動#EmpowerHer,希望團結大家的力量,幫助女性跨越社會的各種標籤和刻板印象,令女性活得更加美麗堅強!

啟發自《再見公主》的#EmpowerHer

#EmpowerHer運動啟發自Tia的新歌曲《再見公主》。眾所周知,該歌曲是Tia向舊我告別的一首自勉之作,以女性作為主軸,寄語新時代女性要勇於擁抱真實的自己,活出屬於自己的幸福。

「再見 從城堡出走」﹑「再見 從童話掙脫」﹑「再見 從幻境解鎖」……充滿意象又簡單的歌詞,完全道出了Tia揮別過去,勇敢邁向未來的自強之心。而#EmpowerHer運動的信念正和歌曲的精神互相呼應。

今日,Tia在自己的社交平台上上載了一條概念短片公佈了#EmpowerHer全球活動正式啟動,「強大」(Become Stronger)、 「擁抱真我」( Through embracing your true self),正是這個活動的關鍵詞。Tia不單憑歌寄意,更希望以自己的影響力作出實際行動,為廣大的女性創造有利的環境,令這兩個關鍵詞不再是遙不可及的空談。

Tia在自己的社交平台上上載了一條概念短片公布了#EmpowerHer全球活動正式啟動。(官方提供)

以實際行動跨越歧視和標籤

#EmpowerHer活動將透過Tia的知名度以及《再見公主》歌曲的發布,喚起全球對女性權益的關注,鼓勵及幫助她們跨越歧視和標籤。而是次活動的捐款將與《再見公主》MV的點擊率互動,每一次的MV點擊次數,就是對「對女性自我賦權」的概念有堅持信仰的組織和機構的支持,讓它們的工作可以令全球女性創造更大的福祉。選定的受益人包括新加坡的Daughters Of Tomorrow、美國的Women in Music及歐洲﹑非洲與美國的Beats by Girlz和香港的Teen’s Key等著名慈善機構。而捐款的目標總額是港幣380萬,正正呼應了3月8日婦女節,這個對女性表達尊敬和愛意的日子,可謂別具意義。

#EmpowerHer 活動將透過 Tia 的知名度以及《再見公主》歌曲的發布,喚起全球對女性權益的關注。(官方提供)

#EmpowerHer對女性的鼓勵和支持

透過推出歌曲《再見公主》又可以結合做慈善活動,為女性的自主權出一份力,Tia憶述這個活動的源起時表示:「我覺得自己還可以為世界各地的女性回饋更多。我們應該團結一致,創造出一個可以令我們幸福的世界。」相當有愛心。

憑藉《再見公主》的成功,由澳洲知名的菲律賓籍Tiktoker Hannah Balanay 開始,世界各地的 Tiktoker 用戶已經率先起動。在MV發布後,他們立即啟動了Tiktoker「#EmpowerHerDance 」計畫,以支持Tia這首極具意義的歌曲以及由她發起的活動。

由澳洲知名的菲律賓籍 Tiktoker Hannah Balanay 開始。(官方提供)

Tia曾經講過,女性本來是世上其中一道最美的風景,然而各種歧視和標籤,掩沒了她們本來的面貌。#EmpowerHer這個Hashtag的意義,正是對女性的一份鼓勵和支持。Tia開放了她的YouTube,放出了一個讓大家支援全球女性的連結。大家記得密切留意Tia的社交平台:Instagram、YouTube、微博和Facebook!