李毓芬《再見公主》瘋魔全球　全球抖音用戶響應#EmpowerHer活動

國際華語流行女歌手、影視演員、時尚寵兒李毓芬(Tia Lee | Lee Yu Fen)最近以《再見公主》系列強勢回歸。歌曲MV 10日內在YouTube突破5千100萬次點擊,聲勢強勁。而以她自身經歷為故事為藍本,起用本港團隊製作的概念宣傳動畫和動態影像,製作質素之高亦收獲眾多好評,一個月內已斬獲超過1億觀看次數。《再見公主》旋律洗腦,歌詞直接卻有深意,自然引起熱話。而Tia上週亦推出動態影像的幕後花絮第一集答謝一眾粉絲,更藉着這次聲勢浩大的回歸,發起全球女性支援活動 #EmpowerHer,支援女性跨越社會的各種標籤和刻板印象﹗此全球活動發布後,引起一眾TikTokers及KOL身體力行以#EmpowerHerDance Challenge 為她應援﹗

《再見公主》旋律洗腦,歌詞直接卻有深意,自然引起熱話。(官方提供)

#EmpowerHer以實際行動撐女性自主

#EmpowerHer運動啟發自Tia的新曲《再見公主》,這首以女性的自我賦權為題的新曲,正是唱出了#EmpowerHer活動的精神。這活動旨在透過Tia的知名度,以及《再見公主》歌曲的發佈,喚起全球對女性權益的關注,鼓勵及幫助女性跨越社會的歧視和標籤。而活動捐款方式與《再見公主》的歌曲互動,活動的目標是捐出總額是港幣380萬,給予「對女性自我賦權」的概念有堅定信仰的組織和機構,以支援它們為全球女性創造福祉的工作。而捐款數字正正呼應了3月8日婦女節,Tia本人更強調因為這是對女性表達尊敬和愛意的日子,可見活動各種細節都充滿喻意﹗

#EmpowerHer運動啟發自Tia的新曲《再見公主》(官方提供)

世界各地的舞者開始發起以Tia Lee 最新單曲 Goodbye Princess 為主題的Dance Challenge。她們以「再見」手勢作為標誌性動作,以充滿活力而富有節奏感的全身律動,配合單曲的旋律起舞。舞蹈中溢於言表的女性氣色和樂觀正能量,體現了Tia的身心已突破過去在演藝圈中的桎梏,獲得了自由地表達自己的力量。現時,已有越來越多來自世界各地的著名KOL分別在TikTok或IG中響應活動。最早參與Dance Challenge的舞者和KOL,是全球知名的澳洲-菲律賓編舞家Hannah Balanay,她是去年澳州在 TikTok 上最受歡迎的創作者。她依照 Dua Lipa 的歌曲 Don't Start Now 編排的舞蹈可謂廣為人知,更曾在TikTok上風靡一時。而著名KOLJudah Metu-Teaukura和Leen Mohammed(分別在新西蘭和中東排名第一)也不約而同地「跳」入《再見公主》的旋律中﹗

最早參與Dance Challenge的舞者和KOL,是全球知名的澳洲-菲律賓編舞家 Hannah Balanay(官方提供)

KOL如JLou(香港排名第一)和Evie Meg(英國排名第二)隨後也加入了這個全球女性支援運動的Dance Challenge中。她們的影片在全球範圍內獲得了數百萬的觀看次數和點贊,以支持Tia發起的#EmpowerHer運動。J Lou 的IG Reel影片更在首日播出24小時內後獲得超過23萬觀看次數,知名TikTokers Leen #EmpowerHerDance Challenge影片也在首日播出後24小時內獲得超過27萬觀看次數, 在他們的帶動下,參與活動的人越來越多,足見Tia對女性權利的關懷橫跨國界﹗

J Lou 的IG Reel影片更在首日播出後24小時內獲得超過23萬觀看次數(官方提供)

「甩掉公主Tone」,Tia更具國際視野

由上周開始,#EmpowerHer選定的合作機構陸續公布。受益的機構來自來全球各國,包括新加坡的 Daughters Of Tomorrow、美國的 Women in Music及歐洲、非洲與美國的Beats by Girlz 和香港的 Teen’s Key等。

#EmpowerHer的活動範圍廣大,更結合了音樂、舞蹈等原素,如此具國際視野的女性支援活動,盡顯Tia已經不再一樣。在Tia上週發布的幕後花絮中,我們可以看到Tia在自己回歸後的每個企劃、每一份作品,都有新的嘗試。她對社會和世界的關懷,還有對女性權益的關注,都得以用甚具野心的大製作來呈現。除了期待下一期的幕後花絮,筆者更期待Tia日後還會以什麼方式傳達她的訊息。大家亦可以用#EmpowerHer 這個Hashtag,對Tia和廣大女性的獻上一份鼓勵和支持﹗大家記得密切留意Tia的社交平台:Instagram、YouTube、微博和Facebook!