《單身即地獄2》37歲女主持靚過參賽者　真實身份原來係韓國名模

【單身即地獄2／Netflix】南韓戀愛實境節目《單身即地獄》邀請一群外型、身材亮麗的男女，一同居住在「地獄島」上，男女互相配對成功後，才能前往「天堂島」進一步了解彼此。去年開播第1季引起巨大迴響，每位受邀的嘉賓人氣飆升，而第2季除了高顏值男女成員備受矚目外，造成另一大看點的是主持人李多熙，每個有她的畫面都超吸睛，成為節目討論焦點之一。



有「南韓第一長腿」封號的李多熙擁有精緻臉蛋及176厘米的修長美腿，她在《單身即地獄2》裡大曬精品穿搭，從宣傳照中，就穿上近年來深受韓星喜愛的義大利時裝品牌Blumarine，身穿氣質優雅的粉色連身裙，剪裁貌似是為她量身打造，胸前開衩露深V，整個身體被包緊，纖細身材一覽無遺，加上一雙大長美腿及腳踩VERSACE白色綁帶高跟鞋，李多熙看起來比例完美，性感、高貴又不失可愛感。

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節目開播後，李多熙的造型完全不輸給身材火辣、外貌亮麗的女嘉賓，她身穿VERSACE La Greca圖騰設計緊身裙，藍黑色讓李多熙氣質更顯知性，加上鮮明、立體的希臘迴紋標誌，及胸前開洞設計，白皙美胸讓人目不轉睛，性感程度爆棚，完美詮釋出VERSACE性感又霸氣的品牌風格，每每畫面轉到李多熙時，都為節目添加不少亮點。

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