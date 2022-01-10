《單身即地獄》最正竟然是她！36歲主持人李多熙長腿火辣壓倒全場

韓國實境節目《單身即地獄》爆紅，因此捧紅不少素人女嘉賓，但就有網友認為，節目中最正的還是場內主持人李多熙，她不僅有九頭身逆天比例，在棚內的造型更是精品連發不輸人，無論是火辣透視裝或是翻領襯衫都能駕馭，讓粉絲驚呼，「每次鏡頭切換回來都被美貌嚇到」、「從韓劇走出來的女人」。
36歲韓星李多熙有長腿女神封號，此次接下《單身即地獄》主持棒更成為亮點，高顏值絲毫不輸給女嘉賓，且幾乎從頭到腳都是精品加身，時尚資源不可小覷。節目中李多熙多以中分長髮出鏡，展現溫婉氣息，她身穿紀梵希（Givenchy）鏤空印花套裝，遍佈其中的挖空圖案帶來若隱若現的火辣氣息，加上同款吊帶裙相佐，將氣質與性感拿捏得恰到好處。
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因棚內拍攝多只停留在上半身，李多熙更運用Burberry翻領襯衫巧妙搭配，淺藍白色系交織的TB印花相當搶眼，李多熙將翻領剪裁穿出平口效果，既能彰顯鎖骨線條，又能將中性襯衫穿出火辣風，多個角度都無死角，釋放獨特魅力。
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