輕功｜寶珮如人生經歷超勵志　遇車禍毀容靠正能量走出陰霾

無綫（TVB）劇集《輕·功》播出兩周以來有彈也有讚，有人覺得劇情太悶，也有人認為劇情窩心令人充滿溫暖。劇中除了黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼、鄭子誠等好戲之人外，曾效力於亞視的寶珮如在劇中的戲份也相當重。



寶珮如在《輕·功》飾演「姚寶螢」。（截圖）

講起寶珮如，其實她的人生經歷比起劇中的角色「姚寶螢」精彩得多。自幼出展於單親家庭的她，為了弟弟讀至中二便輟學幫補家計。早期半工讀的時候她曾於舊式工廠工作，加入娛樂圈之前還任職過偵探社、時裝店售貨員以及酒家樓面招待員。

寶珮如在《輕·功》飾演「姚寶螢」。（截圖）

直到1985年25歲的時候，她曾要求當時的男朋友駱達華帶她到電視台參觀，但就遭到拒絕。後來她為了實現加入娛樂圈的夢想，就先後到酒廊當歌手替工，再參加亞洲電視舉辦《第三屆未來偶像爭霸戰》。雖然比賽落選，不過就得到資深電視人周梁淑怡賞識發掘，更為她改名「寶珮如」（Baby Bo），其後更安排她到音樂公司試鏡並簽約成為歌手，不過因為歌唱事業發展未如理想，所以於1989年加入亞洲電視。

寶珮如真係演技派。（劇照）

加入亞視後，寶珮如的演藝事業亦再次起飛，主持《香港蠱惑檔案》、《香港乜都有》等節目之餘，也參演了《小小大女人》、《我和春天有個約會》等劇集，其中最為人熟悉的就是《肥貓正傳》飾演「肥貓」女朋友「李少芳」。後來適逢唐麗球到台灣發展，寶珮如又因緣際會一同前往，但由於台灣經理人要求她走性感路線，寶珮如因為覺得不適合，僅一年就返回香港。

寶珮如於《肥貓正傳》飾演「肥貓」的女朋友「李少芳」。（網上圖片）

回到香港她本應可以繼續發展其演藝事業，可惜好景不常，1999年她遭遇嚴重車禍導致人中破裂，牙骨、臉骨碎裂、盆骨移位等多處損傷，毀容令她的演藝事業幾乎終斷。早年她接受《香港01》訪問時就講到，原來當年幸得袁潔儀和「黑哥」姜皓文幫助，才走出困景。她說：「潔儀姐姐（袁潔儀）當年喺錢銀上幫咗我好多。」提到姜皓文時，他說：「當年我哋一齊出道，我出事時佢都處於事業低潮，我哋一直互相支持對方。」

寶珮如憑《藍天白雲》角逐第58屆亞太影展及第37屆香港電影金像獎「最佳女配角」獎。（劇照）

雖然遇上車禍毀容，不過意外並沒有打沉她，在2006年完成最後一次手術後，她更勇於重投娛樂圈，重回觀眾的目光之中。對於自己破相這回事，Baby一直很擔心，害怕觀眾會不喜歡。但近期再度走在人群面前，之前的憂慮已經一掃而空。笑言：「其實化咗妝都唔係好覺啫！」十分之豁達而且充滿正能量。