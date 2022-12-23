疑似Jennie激吻外籍男子私人影片外流　男方身份極速被韓網民起底

南韓女團BLACKPINK目前正進行世界巡迴演出，不過成員Jennie被爆出他在法國參加時尚品牌Jacquemus派對時，緊貼該品牌設計師熱舞，還貼臉親親、緊抱，引發南韓網友關注，當地傳媒也不禁想問傳聞中的男友，也就是BTS成員的V要怎麼辦？



一個專營與Jennie相關新聞的Twitter帳號，13日先放出一段影片，稱是Jennie參加法國時尚品牌Jacquemus的畫面，只見Jennie雙手緊摟一名外國男子，獻上了香吻後緊密貼臉，而據南韓網友推測，影片中的外國男子就是Jacquemus創始設計師Simon Porte Jacquemus。

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該帳號今（22）日凌晨又釋出另一段影片，Jennie在同場派對上扭腰熱舞，且影片上標記了Jacquemus與Jennie的Instagram帳號「jennierubyjane」，因此被認為是其他參與派對的人所流出的限時動態。另外，根據目前BLACKPINK的世界巡迴行程，12月11日至12日都在巴黎演出，15日才會到哥本哈根，就時間上來推算，該影片主角高度有可能是Jennie本人。

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看完影片的南韓網友們，不少人覺得片中女主角看起來「超豪邁」，不禁想問「這真的是Jennie嗎？」但也有人認為Jennie在派對上看起來很開放，而這本來就是她走的洋派路線。由於Jennie今（2022）年一整年都遭黑客騷擾，被頻頻放出與BTS成員V之間的親密合照，因此也有韓媒不禁開玩笑：「這樣V要怎麼辦啊？」

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