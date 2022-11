世界盃2022引發球衣潮流　JENNIE曼聯波衫　Gucci聯名Palace必搶

隨著四年一度的運動盛事「國際足協世界盃」(FIFA World Cup)到來,又將掀起一波風潮,相信不少粉絲已經摩拳擦掌,準備購入相關周邊,點燃這波足球熱;而這股「世足瘋」也影響了潮流時尚圈,近期眾多品牌也紛紛推出相關球衣,更有品牌直接與知名俱樂部聯名!



這次穿搭講堂便盤點了近期最具話題的「球衣」,讓你除了跟上這波足球熱之外,也能潮潮的與穿搭結合!

#1 adidas Manchester United Teamgeist Jersey

本季曝光度最高的絕對是 adidas 這件曼聯球衣,由於韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 JENNIE 在先前的《 PINK VENOM 》 MV 強力穿著,一夕之間讓 adidas 瞬間缺貨。 JENNIE 這件曼聯球衣非一般現役曼聯的球衣,而是 adidas 近期為了致敬 2006 年世界杯推出的 Teamgeist 15 週年,所推出的新版本,攝取當年曼聯球隊經典的配色及元素,因此絕對是足球迷必須珍藏的一件!

#2 Stone Island x New Balance 足球衣

高端機能品牌 Stone Island 跟足球文化關係緊密,近期也跟 New Balance 合作不斷,雙方贊助了由饒舌歌手 Dave 所舉辦的 Santan Cup 足球賽,因此特別打造了 Stone Island x New Balance 足球衣,設計上以蛇鱗為主,並使用了迷彩色系的配色,整體戰鬥感滿載。不過可惜的是,目前 Stone Island x New Balance 這件聯名球衣仍無販售訊息,有興趣的朋友不妨密切留意!

#3 PALACE x Gucci 足球衣

PALACE 與 Gucci 近期重磅聯名絕對是最強話題,身為英國滑板品牌的 PALACE 當然不了當地興盛的足球元素,早期就不斷將足球融入滑板街頭服飾之中,這次與 Gucci 攜手,加上足球熱之下,也出了眾多足球衣,將雙方品牌指標性的設計揉和,同時注入了街頭和奢華感,絕對是本季有預算之下必入手的單品,目前已可從 VAULT Gucci 購得,有興趣的朋友千萬別錯過!

#4 Balenciaga x adidas

向來創意滿載的 Balenciaga 算是最早將足球元素融入單品之中的精品品牌,曾多次推出相關服飾,這次與 adidas 帶來的 2023 年春季合作系列之中,當然也少不了足球衣,攝取經典球隊的元素,加上 Balenciaga 的大膽版型輪廓改造,讓足球衣更具不一樣的穿搭感。全新的 Balenciaga x adidas 2023 春季系列將於 11 月 3 日開賣,有興趣的朋友務必留意!

#5 OVO X FC BARCELONA

足球名門 FC BARCELONA 不久前與音樂串流平台 Spotify 簽約,達成長期合作協定,球衣上將會印有大大的 Spotify 贊助 Logo ,不過日前 Spotify 為了知名饒舌歌手 Drake 特別將該版位讓出來,換上了 Drake 的所主理的街頭品牌 OVO Logo ,甚至讓球員們正式比賽日穿上,不過可惜的是僅有一天,並且該球衣並不會市售,但不得不說 OVO 與 FC BARCELONA 的聯名球衣真的太帥,只能祈禱有一天將會販售了!

以上就是本季編輯推薦的 5 件潮流球衣,不只帥又能為喜愛的球隊應援,有興趣的朋友不妨趕緊入手,迎接即將到來的世足賽,一同感受這份狂熱的氛圍!

