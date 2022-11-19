世界盃2022引發球衣潮流　JENNIE曼聯波衫　Gucci聯名Palace必搶

隨著四年一度的運動盛事「國際足協世界盃」（FIFA World Cup）到來，又將掀起一波風潮，相信不少粉絲已經摩拳擦掌，準備購入相關周邊，點燃這波足球熱；而這股「世足瘋」也影響了潮流時尚圈，近期眾多品牌也紛紛推出相關球衣，更有品牌直接與知名俱樂部聯名！



這次穿搭講堂便盤點了近期最具話題的「球衣」，讓你除了跟上這波足球熱之外，也能潮潮的與穿搭結合！

2022世界盃5件最潮波衫推薦（點擊放大瀏覽） ▼▼▼

+ 15

#1 adidas Manchester United Teamgeist Jersey

本季曝光度最高的絕對是 adidas 這件曼聯球衣，由於韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 JENNIE 在先前的《 PINK VENOM 》 MV 強力穿著，一夕之間讓 adidas 瞬間缺貨。 JENNIE 這件曼聯球衣非一般現役曼聯的球衣，而是 adidas 近期為了致敬 2006 年世界杯推出的 Teamgeist 15 週年，所推出的新版本，攝取當年曼聯球隊經典的配色及元素，因此絕對是足球迷必須珍藏的一件！

#2 Stone Island x New Balance 足球衣

高端機能品牌 Stone Island 跟足球文化關係緊密，近期也跟 New Balance 合作不斷，雙方贊助了由饒舌歌手 Dave 所舉辦的 Santan Cup 足球賽，因此特別打造了 Stone Island x New Balance 足球衣，設計上以蛇鱗為主，並使用了迷彩色系的配色，整體戰鬥感滿載。不過可惜的是，目前 Stone Island x New Balance 這件聯名球衣仍無販售訊息，有興趣的朋友不妨密切留意！

同場加映：Air Jordan 1 OG Chicago波鞋再登場 將大量復刻11月開賣免炒價（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

#3 PALACE x Gucci 足球衣

PALACE 與 Gucci 近期重磅聯名絕對是最強話題，身為英國滑板品牌的 PALACE 當然不了當地興盛的足球元素，早期就不斷將足球融入滑板街頭服飾之中，這次與 Gucci 攜手，加上足球熱之下，也出了眾多足球衣，將雙方品牌指標性的設計揉和，同時注入了街頭和奢華感，絕對是本季有預算之下必入手的單品，目前已可從 VAULT Gucci 購得，有興趣的朋友千萬別錯過！

#4 Balenciaga x adidas

向來創意滿載的 Balenciaga 算是最早將足球元素融入單品之中的精品品牌，曾多次推出相關服飾，這次與 adidas 帶來的 2023 年春季合作系列之中，當然也少不了足球衣，攝取經典球隊的元素，加上 Balenciaga 的大膽版型輪廓改造，讓足球衣更具不一樣的穿搭感。全新的 Balenciaga x adidas 2023 春季系列將於 11 月 3 日開賣，有興趣的朋友務必留意！

同場加映：Nike｜Travis Scott再次聯乘AJ1 全黑Black Phantom 12月開賣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

#5 OVO X FC BARCELONA

足球名門 FC BARCELONA 不久前與音樂串流平台 Spotify 簽約，達成長期合作協定，球衣上將會印有大大的 Spotify 贊助 Logo ，不過日前 Spotify 為了知名饒舌歌手 Drake 特別將該版位讓出來，換上了 Drake 的所主理的街頭品牌 OVO Logo ，甚至讓球員們正式比賽日穿上，不過可惜的是僅有一天，並且該球衣並不會市售，但不得不說 OVO 與 FC BARCELONA 的聯名球衣真的太帥，只能祈禱有一天將會販售了！

以上就是本季編輯推薦的 5 件潮流球衣，不只帥又能為喜愛的球隊應援，有興趣的朋友不妨趕緊入手，迎接即將到來的世足賽，一同感受這份狂熱的氛圍！

延伸閱讀：

世界盃全民熱潮即將來襲！adidas 推出七國世界盃足球賽球衣，穿上喜愛的球隊熱血應援！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】