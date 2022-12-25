全港第一YouTuber Emi Wong老公終現身　曬甜蜜合照粉碎離婚傳聞

全港第一訂閱YouTuber、坐擁578萬粉絲的Emi Wong早前盛傳與混血老公Chad離婚。網友發現Emi Wong與Chad已有逾半年未有合體拍片，Emi Wong更單拖出席新加坡網紅聚會，Chad的Instagram亦有一年沒有更新，兩人感情狀況令人相當擔心，不少粉絲均留言關心二人是否已離婚。

Emi Wong。（IG@emiwong_）

兩人至今未有正式回應離婚之事。不過來到聖誕節，Emi Wong在Instagram密密曬出與朋友開派對相聚片段，更將自己包成禮物助興。今日（25日）Emi Wong帶兩隻愛犬到戶外郊遊，片中「失蹤」多時的Chad終於出現，二人在家中鏡前自拍，一黑一白穿甜蜜情侶裝擺出型爆手勢。

Emi Wong又拍下老公與狗仔片段，Chad在片中笑得開懷，看來兩人關係融洽，Emi Wong發文指：「What did you guys see?（你們看到了甚麼？）」粉碎與Chad的離婚傳聞！

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