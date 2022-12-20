張學友持有物業全自用　稱做包租公好辛苦：佢漏水爆水渠都關你事

歌神張學友近日上香港電台節目《香港機遇》接受周振基教授訪問，期間談到收入，他憶述以往唱歌收入不穩定，「未搵夠，唔知可唔可以維持你嘅生活」，故要靠拍戲搵外快，亦是他有段時期的主要收入來源，「例如我一年拍7部，我知道嗰年我收入有幾多，計到我收入有幾多，所以有一段時間係要主要收入嚟嘅。」後來做演唱會開騷機會多了，變成有興趣或要還人情債才接戲。

張學友接受《香港機遇》訪問，自爆近幾年收入歸零。（節目截圖）

有傳張學友2004年因金融海嘯成為雷曼苦主，蝕了4000萬一半身家，更因此要全面復出掘金，密密出唱片、登台、開巡迴演唱會，甚至拋售數億豪宅收復失地。張學友爆近年收入全無，投資也傾向保守，多數選擇低風險類別，現在所持有物業全是自用，物業並非他主要投資，他說：「所有冇自用嘅物業我都賣返晒出去，所有物業，倉庫也好，住又好，寫字樓又好，都係自己買嚟用。」

有傳張學友受到金融海嘯影響，身家縮水一半。（01娛樂/葉志明攝）

張學友稱做業主好辛苦：「我覺得租俾人好辛苦，窗漏水又關我事，明明打風唔關我事，佢漏水、樓上漏水又關你事，水渠爆咗又係你去整，好多嘢，我份人冇乜安全感，我係要好大安全感。」

張學友上《香港機遇》透露所持有物業全是自用。（節目截圖）

張學友一向積極投入社會事件，包括捐錢做慈善、唱抗疫歌、去年又聲援河北石家莊，但亦不免捲入敏感事件中，7月他被指拍片慶回歸無提祖國，遭內地網友聲討，不久後他拍片稱「我是愛國愛港中國人」。

今年7月學友拍回歸片竟被內地網民批評不愛國。(張學友歌迷會微博)

周教授指不少人要求張學友出面支持他們，問到如何取捨，張學友自認個性被動，但符合個人理念和力所能及便會答應請求，他說：「好多嘢我都有自己嘅睇法，但係我就係一個非常被動嘅人嚟，我知道咁樣唔啱，我就唔會自己跳出嚟話喂點樣點樣，呢個係我自己睇法。但譬如我好想做，咁啱有人搵我喎，咁我咪做囉！（咁你唔托手踭？）又唔會完全唔托手踭，我認同嗰件事，同埋覺得自己做得到，咁咪我做囉！」

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