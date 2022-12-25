大佬B孖新靚女網紅親密合照　竟獲讚「TVB大明星」網友嘲：尷尬了

「大佬B」吳志雄1974年加入無綫（TVB）電視，在《網中人》、《狂潮》等電視劇擔任小角色，直至1987年接演電影《監獄風雲》飾演「盲蛇」聲名大噪，又曾過檔亞洲電視（ATV），在1996年《古惑仔之人在江湖》以「大佬B」一角令人印象深刻，最為經典。

有內地網紅曝光大佬B等人的飯局照片！（微博照片）

吳志雄淡出幕前前後北上開私房菜及火鍋店，事業搞到有聲有色，賺到豬籠入水，仲不時曬攬女相，又孖兩米高長腿美女周圍出席飯局，可謂豔福無邊！

大佬B早前同兩米高網紅頻頻拍片。（小紅書圖片）

有錢有名氣的大佬B近日又結識到靚女，日前有靚女內地網紅到「志雄廚房」食飯，大讚好食又坐得舒服，又發文稱呼大佬B是「TVB大明星」，「作為TVB專業戶應該沒有人會不知道大B哥吧？塑造的過每個角色都是那麼的深入民心。」大佬B又搭住靚女網紅的膊頭親密合照，非常親民！

大佬B又同新靚女網紅合照。（小紅書圖片）

不過網友表示大佬B不是靠TVB出名，算不上是TVB人，「他不是TVB的吧專業戶」、「她這個專業戶可能是把TVB當成一個對香港電影的一個統稱了吧」、「足球崇拜科比，籃球愛看梅西，TVB最愛的演員是大B」、「哈哈哈哈 尷尬」、「收咗錢真係乜X都講得出口」。

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