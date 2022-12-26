宋仲基38歲英國新女友身材火辣　超性感三點式拍戲仲有露點場口

韓國人氣演員宋仲基今（26日）驚喜認愛英國女友，女方身分被網友爆料是英國前演員Katy Louise Saunders，早在9月舉行的《APAN Star Awards》宋仲基就公開放閃道：「感謝親愛的Katy」，當時大家只以為是狗狗的名字。

宋仲基早在9月已公開放閃感謝Katy。（影片截圖）

Katy迅速被起底，她1984年7月21日出生於英國，今年38歲，是女演員，多年來活躍幕前，曾接拍不少電影及電視劇，例如《Los Borgia》、《情慾三重奏》（Third Person）、《The Lizzie McGuire》等。近年她參演的電影有2018年的《蠍子王5：靈魂之書》（The Scorpion King: Book of Souls）及《凶宅勿近》（Welcome Home）。

網友翻出宋仲基疑與新歡Katy同場畫面。（網上圖片）

Katy在戲中大膽展示好身材，例如在《蠍子王5：靈魂之書》中便以超性感三點式上陣；在《Ho Voglia Di Te》中也有騷出上身的場口，並與男演員在沙灘上親密接觸；另外在2006年短篇電影《SONO IO》亦有大尺度露點畫面。

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