宋仲基38歲英國新女友身材火辣 超性感三點式拍戲仲有露點場口
撰文：張寧兒
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韓國人氣演員宋仲基今（26日）驚喜認愛英國女友，女方身分被網友爆料是英國前演員Katy Louise Saunders，早在9月舉行的《APAN Star Awards》宋仲基就公開放閃道：「感謝親愛的Katy」，當時大家只以為是狗狗的名字。
Katy迅速被起底，她1984年7月21日出生於英國，今年38歲，是女演員，多年來活躍幕前，曾接拍不少電影及電視劇，例如《Los Borgia》、《情慾三重奏》（Third Person）、《The Lizzie McGuire》等。近年她參演的電影有2018年的《蠍子王5：靈魂之書》（The Scorpion King: Book of Souls）及《凶宅勿近》（Welcome Home）。
Katy在戲中大膽展示好身材，例如在《蠍子王5：靈魂之書》中便以超性感三點式上陣；在《Ho Voglia Di Te》中也有騷出上身的場口，並與男演員在沙灘上親密接觸；另外在2006年短篇電影《SONO IO》亦有大尺度露點畫面。
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