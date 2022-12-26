宋仲基新女肚凸凸懷孕？網民目擊二人現身婦產科　公司回應有玄機

宋仲基今（26號）驚喜認愛英國女友，且出國工作也都帶著對方一起，在鏡頭前也不避諱同進出，沒想到被網友爆料日前他們一同到婦產科，疑似懷孕。對此，所屬經紀公司HighZiumStudio在第一時間作出回應。



在「宋仲基應該很快就會發表結婚宣言了吧」的討論串下，有網友爆料「前幾天認識的人說，她小舅子前陣子看到宋仲基跟一個外國女演員去婦產科，看來是真的」，再加上女友被拍到的時候都穿著寬鬆，因此網友們紛紛猜測宋仲基的英國女友已經懷孕。

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對此，韓媒《tvreport》求證經紀公司，HighZiumStudio僅回應：「沒打算回應懷孕傳言。」其他媒體則是取得「除了他們在交往的事實外，私領域的部分難以確認」。

事實上，宋仲基今天被《體育京鄉》爆出熱戀英國女性圈外人，到外國工作也都帶著對方一起，在峇里島、新加玻工作時，一有自由時間就和對方四處觀光，被粉絲巧遇時更出手護女友，回到南韓面對媒體更不避諱的走在一起，對身邊工作人員也都大方介紹：「這是我女朋友。」他們一開始透過朋友介紹認識，現在已經交往1年。

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