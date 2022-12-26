宋仲基宋慧喬昔日離婚不分身家　財產達呢個數封韓娛圈超有錢夫妻

【宋仲基】韓國男神宋仲基在今（26）日傳出新戀情，震驚演藝圈，女友身份為英國圈外人。而當初他與女神宋慧喬在2017年結婚時，消息曝光後同樣炒得沸沸揚揚，兩人在2019年展開離婚訴訟，根據韓媒當時估計，宋仲基與宋慧喬包括房產在內的總資產超過7.6億港幣，而兩人當時財產完全不分配，僅花26天就完成離婚。



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據了解，宋仲基與宋慧喬兩人各自擁有房產，宋仲基在首爾有一間港幣686萬元的別墅，2017年又砸下7千6百萬港幣在梨泰院購入180坪豪宅，一度傳出是要當作新婚房使用，但婚後雙宋並未入住；不過相較於宋仲基，宋慧喬名下房產更多，她當時在首爾高級地段原有2棟豪宅、1戶公寓，2008年還在紐約置產，2018年賣出後現賺254多萬港幣，名下不動產價值逾1.6億元港幣，光是房產加總就將近2.54億港幣。

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不過，當時雙宋離婚算是撕破臉狀態，女方將IG上所有照片全都刪光，徹底切割宋仲基。而兩人進行離婚調解時，全權委託法律代理人處理，宋仲基與宋慧喬都未親自出面，兩人僅花了26天就完成離婚，且雙方沒有贍養費問題，不涉及財產分配。

而宋仲基在離婚事件爆出後，曾獨自發表138字聲明，內容寫道：「大家好我是宋仲基，首先想向喜愛我的各位傳遞不好的消息說聲抱歉，我和宋慧喬為了離婚正在進行調節中，比起兩個人互相指責誰對誰錯，我們更想圓滿結束離婚協議，請大家體諒我們對私生活不能詳細告知，未來我會從這次的傷痛走出，以演員身分全力展現出最好的樣貌報答大家。」

如今離婚3年多，兩人在演藝事業上皆仍各擁一片天，宋仲基自離婚後，曾被傳出秘戀與他同框出演《勝利號》的女星金泰梨，兩人更被拍到疑似在巴黎街上牽手散步，不過雙方經紀公司緊急出面遏止謠言，發聲明強調「不是真的」，如今宋仲基認愛圈外女友，也算是真正粉碎輿論。

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