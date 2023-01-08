萬千星輝2022｜樊亦敏大熱奪女角色　演三太角色入型入格贏盡人氣

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》中，樊亦敏憑住《愛‧回家之開心速遞》入面飾演三太白天娥一角大熱奪得「最受歡迎電視女角色」，她飾演的三太角色入型入格，成功入屋，為她贏得極高人氣。她在劇中的貴婦形象深入民心，而在現實生活中，她同樣都是圈中的「小富婆」之一。樊亦敏在台上發表得獎感言時多謝曾志偉與樂小姐，她表示好開心可以入到愛回家這個大家庭，又多謝台前幕後以及好在劇中的柏檔，還多謝陳浚霆鼓勵她減肥。

樊亦敏奪得「最受歡迎電視女角色」。（螢幕截圖）

樊亦敏於1991年參選港姐並贏得最上鏡小姐，之後她便加入了TVB成為旗下藝人，同年開始拍攝電視劇。她首部參演的電視劇是《三喜臨門》，第二部為《他來自天堂》，當年她擔任該劇的第三女主角，她於之後的電視劇《大捕快》中也是擔任第三女主角。雖然她多年來演出機會不斷，參演過不少劇集和電影，但仍未試過擔正演女一的角色。樊亦敏早年曾一度轉戰內地，參演了《太極宗師》、《楊總正傳》等內地劇，她亦有份到內地拍攝回歸劇《獅子山下的故事》。

樊亦敏的三太角色入型入格。(劇集截圖)

演戲經驗超過30年的樊亦敏，曾在無綫劇集中演繹過不少經典角色，可是由於年前備受健康問題困擾以致身形發胖，一度被定型專演師奶角色，卻因演得入型入格而成功「殺出血路」，憑住「三太」一角成功贏盡男女老少喜愛。

三太樊亦敏與劇中拍檔大龍生羅樂林。(劇集截圖)

早於年輕時已看得很開的她，對於被定型演師奶亦毫不介意。她曾在訪問中表示：「我冇乜感覺，我唔係偶像派，我真係演員就要演唔同嘅角色。就算演師奶，角色上一定有啲嘢好玩嘅，因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。唔好睇少師奶，我覺得師奶好可愛，That’s why I love師奶！師奶好難做，要精明、要溫柔、要深思熟慮。」不過愛挑戰的樊亦敏，還是希望往後角色能更多元：「我好想做潘金蓮，我有問過陳維冠（無綫監製），話我可以做唔搞笑都得架，做吓名妓得唔得呢？」

+ 11

點擊睇 檸檬茶廣告嘅樊亦敏，仲有金莎朱古力廣告：