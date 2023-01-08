萬千星輝2022｜方東昇有望奪獎成新聞部第一人　揭新聞部四大規矩

方東昇憑節目《尋人記II》首度入圍角逐TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳男主持」獎項，絕對是新聞部第一人！《尋人記II》的攝製團隊絞盡腦汁，讓觀眾感受到久違了的人情味，除了香港觀眾勁Buy之外，在內地平台豆瓣亦收獲9.7分的超高好評，絕對是近年難得一見贏盡口碑兼收視的節目！倘若方東昇最後成功憑《尋人記II》得獎站上台，絕對揭開歷史新一頁。



方東昇入圍「最佳男主持」十強。

大家支持邊個？

無綫（TVB）新聞部一向出名規矩多多，為保持新聞權威和專業，公司會要求主播們不能表達自己個性，沒有個人意見，與觀眾保持距離，久而久之，營造出一份神秘感。到底新聞部有哪些規矩呢？

1. 為保專業形象不能與外界接觸

陳嘉倩接受商台《903格訪客》訪問曾大爆：「你唔係一個明星，唔希望你會成為新聞上的主角，所以佢地唔俾有任何外界接觸。」

2. 儀容上保持低調

她更指公司認為新聞主播要保持形象，所以好多時候造型上都非常嚴謹，「唔可以染黑色啡色以外的頭髮，因為要端莊，儀容上都要保持低調。因為若果有醜聞出現，就沒有人相信我們的說話。」

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3. 逢星期六有「戶外活動」

而鄭裕玲（Do姐）亦曾在商台節目《口水多過浪花》大爆自己與方東昇自08年北京奧運後面變得熟絡，回港後仍有保持聯絡。當中，她更發現原來方東昇非常照顧同事，覺得不能長期困於辦公室，所以逢星期六他都會包辦新聞組的「戶外活動」，一同玩桌遊聯誼放鬆。有一次方東昇更邀約DoDo姐去旺角參與這個「公餘活動」，她當然一口應承，她憶述方東昇希望為同事送上驚喜，所以特意安排她作「神秘嘉賓」。Do姐笑言：「當時玩card game我輸咗好多，不過好開心，平時正正經經嘅新聞報道員，私下卸下西裝和套裝，原來個個都風趣幽默，IQ又高！」

4. 不能以個人身份個別接受訪問

Do亦曾想邀請方東昇作嘉賓，她憶述方東昇的答覆：「佢話得到Do姐欣賞真係好開心！不過TVB新聞部有規矩，記者不能以個人身份個別接受訪問。」Do姐當時更希望TVB可以廢除條例。

新聞部的方東昇和陳嘉欣獲頒傑出員工。（葉志明攝）