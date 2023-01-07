萬千星輝2022｜楊卓娜將缺席頒獎禮　宣告不幸確診：喉嚨似有刀割

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明晚（8日）舉行，有份入圍角逐「最佳女配角」的楊卓娜卻在頒獎禮前夕確診，她在社交平台分享了自己的病況：「陽咗啦！俾你地講中咗，你哋開心啦！（講笑咋）尋晚突然喉嚨似有刀割，痛到耳仔同頸都痛埋，今日直情無埋聲（想報仇嘅人可以搵我嘈交啦）即刻食蓮花清溫，今日狂飲咸竹蜂，甘草，花旗參！飲落都幾舒服，甘甘地！有舒緩喉嚨痛，消炎開聲的作用！有需要的朋友可以在中藥舖買！大家都加油，保重！」



楊卓娜有份入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》角逐「最佳女配角」。（IG@lennayeung）

楊卓娜最近一直忙着拍攝新劇《奪命提示》。（IG@lennayeung）

最近一直忙着拍攝新劇《奪命提示》的楊卓娜，其實早在三日前已經感到身體不適，但當時她就指自己已經睇醫生，只是感冒，更在IG Post出老公為她煲粥的照片，並寫道：「終於收工返到屋企，實在太唔舒服（發冷，頭痛，成身肌肉痛，喉嚨又痛，又咳）見到張凳就攤咗喺度，唔覺意點咗呢位獨臂大俠幫我整返熱我的晚餐，真係sorry! 」不過其後楊卓娜又透露自己在半夜發燒，但翌日她開工時仍呈陰性，身體狀況亦有好轉，可惜最後她仍宣布中招。目前在隔離中的楊卓娜未能出席《輕·功》的結局飯局，但她亦有與劇組一起開Live睇結局！

楊卓娜目前在休養中。（Facebook圖片）