萬千星輝2022｜林敏驄親認將出席　主動打畀高層：想我點幫你兜

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》將於星期日（08/1）舉行，今年「視帝」之爭有林敏驄、陳山聰、陳豪等人，其中林敏驄的呼聲也十分高。早前有傳媒爆林敏驄沒有收有關方面出席TVB頒獎禮，疑似是不獲邀請，節目監製向傳媒表示「已經搵過」林敏驄，而林敏驄亦再次表示沒有收到無綫正式邀請。



林敏驄林敏驄接受《香港01》訪問時表示會出席頒獎禮。（劇照）

今日（07/1）林敏驄接受《香港01》訪問時表示正在踢足球，當記者問及他明天會不會出席頒獎禮時，他答道：「頒獎禮？哈哈，頒獎禮咪去囉。佢哋搞錯啲通告，唔知邊個去錯咗之嘛。好小事啫，小事，溝通出咗問題，一來（監製）新呢，唔慣面對記者，你話以前衛世輝喺度就梗係唔會發生呢啲事。」

林敏驄奪「視帝」呼聲好高。（資料圖片）

林敏驄在頒獎禮前一日去了踢足球。

林敏驄在頒獎禮前一日去了踢足球。

驄哥續說，早兩天收到傳媒電話後，還是他自己主動打電話給TVB高層：「我話：『而家記者咁問，你啲監製又咁答，你想我點樣答，想我點幫你兜。』原來真係疏忽咗冇通知，第二日就即刻WhatsApp返啲資料畀我，第二朝另一個高層睇到又打嚟，話：『做咩呀？唔得喎，你一定要去。』冇所謂啦，咪開開心心當去睇騷咁囉。」

林敏驄坦言有高層致電關心。（資料圖片）

他還指今次出席頒獎禮志不在獎，而是為了撐場：「辛苦咗成年，撐吓TVB啲（朋友），當睇騷欣賞吓囉。攞就真係冇所謂，今年都唔記得舊年邊個攞啦，大佬。辛苦咗成年，好難得見到咁多人喺度，因為佢哋好多個都讚我做得好，祥仔（黎耀祥）、阿Mo（陳豪）、三哥（苗僑偉）、戚美珍、Chilam（張智霖）原來全部都有追（《下流上車族》），見到面多謝吓佢哋都好嘅。」

林敏驄同曾志偉好老友。（資料圖片）

當被問到是哪一位高層致電他「講唔好意思」時，林敏驄就答道：「唔係，唔好講啦，高過佢少少嘅，哈哈，身高。唔係高層同我講對唔住，係個高層代監製講聲唔好意思。」