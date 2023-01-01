叱咤2022｜COLLAR齊人復出心情激動　So Ching：阿Mo好支持我

COLLAR於叱咤上以大熱姿態奪得「生力軍組合金獎」，她們其後到後台接受訪問時，成員Day因不適而未有現身。

事隔大半年再踏舞台。（陳順禎 攝）

事隔大半年再踏舞台，眾人表示心情激動，Gao表示：「我哋係COLLAR呢句由day 1介紹自己，到今日企返上嚟講係好有意義。」Marf表示因為沒有用耳機，所以能非常仔細聽到觀眾聲音，感覺十分特別。「因為我哋好鍾意表演，現場聽到嗰種支持，同再見到台下好多人，係好感動。」

So Ching表示男友好支持她。（陳順禎 攝）

芯駖表示1月12日是COLLAR出道一周年的日子，當日會有慶祝活動，芯駖其後更激動落淚：「因為我呢排都好忙，大家都好攰，覺得大家都好厲害，同埋好多謝fans等我哋咁耐。」再踏舞台，So Ching 以興奮及好開心形容自己嘅心情，「因為都係隔咗半年先同7位成員喺台上表演，好開心有呢個獎，亦多謝fans。（男朋友都支持你復工？）我同佢一直都有共識，佢好支持我每一個決定，佢好開心見到我活躍返，因為呢樣嘢對佢嚟講係治療同康復路上好大嘅動力，所以我都相信佢係會好嘅，希望大家可以為佢多多祈禱。」So Ching 表示可用Siri與男友溝通，雖然有點困難。

DAY因不適缺i席訪問。（陳順禎 攝）

問到是否因Mo的情況穩定故可安心復工，So Ching表示：「因為各方面都增加溝通，情況愈來愈偏向穩定，所以我哋都覺得我要有返自己嘅工作，唔想辜負我嘅成員、fans,，所以都會想今日出嚟同中家見面。」So Ching 又否認曾考慮退團。談發新年願望，So Ching 表示只得一個，「大家繼續為我男朋友祈禱。」她透露有一直進修以及練歌，原因是為將來做好準備。

心寧好激動。（陳順禎 攝）