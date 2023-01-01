叱咤2022｜一文睇得獎名單林家謙奪四獎　姜濤Anson Lo都有最喜愛

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2022》於2023年1月1日舉行，林家謙瘋狂奪得四個大獎，以下為大家帶來完整得獎名單！

專業推介．叱咤十大

第十位—《Freakin' Nightmare》馮允謙

第九位—《我也難過的》吳林峰&謝芊彤

第八位—《笑住喊》Gareth.T

第七位—《留一天與你喘息》Ian 陳卓賢

第六位—《下流社會》陳蕾

第五位—《憶年》謝安琪

第四位—《鏡中鏡》姜濤

第三位—《到底發生過什麼事》Dear Jane

第二位—《小心地滑》MC 張天賦

叱咤樂壇至尊歌曲大獎—《邊一個發明了encore》林家謙

第十位—《Freakin' Nightmare》馮允謙（陳順禎攝）

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幕後人大獎

叱咤樂壇作曲人大獎—Gareth.T

叱咤樂壇監製大獎—T-ma

叱咤樂壇編曲人大獎—王雙駿

叱咤樂壇填詞人大獎—黃偉文

叱咤2022｜越洋奪填詞人大獎 黃偉文：我為我心愛城市填詞為榮

叱咤樂壇唱作人

銅獎—Ian 陳卓賢

銀獎—馮允謙

金獎—林家謙

叱咤樂壇生力軍組合

銅獎—STRAYZ

銀獎—Lolly Talk

金獎—COLLAR

叱咤2022｜COLLAR復出即奪獎 三隊新人組合都出自《全民造星IV》

叱咤樂壇生力軍女歌手

銅獎—吳家忻 Kayan9896

銀獎—張蔓莎

金獎—雲浩影

叱咤樂壇生力軍男歌手

銅獎—黃明德

銀獎—CY 陳宗澤

金獎—李駿傑Jeremy

叱咤樂壇至尊唱片大獎—《MEMENTO》林家謙

叱咤樂壇女歌手

銅獎—黃妍

銀獎—泳兒

金獎—欣宜

叱咤2022｜泳兒超低胸領獎激動爆喊：我用咗17年終於攞到

叱咤樂壇組合

銅獎—COLLAR

銀獎—Dear Jane

金獎—MIRROR

叱咤樂壇男歌手

銅獎—MC 張天賦

銀獎—馮允謙

金獎—林家謙

叱咤樂壇我最喜愛的組合—MIRROR

MIRROR粉絲非常興奮。（節目截圖）

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手—欣宜

欣宜連「最喜愛」都冧莊。（節目截圖）

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手—Anson Lo 盧瀚霆

Anson Lo第一次！（節目截圖）

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎—《作品的說話》姜濤

恭喜姜濤。（節目截圖）