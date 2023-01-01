叱咤2022｜一文睇得獎名單林家謙奪四獎 姜濤Anson Lo都有最喜愛
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2022》於2023年1月1日舉行，林家謙瘋狂奪得四個大獎，以下為大家帶來完整得獎名單！
專業推介．叱咤十大
第十位—《Freakin' Nightmare》馮允謙
第九位—《我也難過的》吳林峰&謝芊彤
第八位—《笑住喊》Gareth.T
第七位—《留一天與你喘息》Ian 陳卓賢
第六位—《下流社會》陳蕾
第五位—《憶年》謝安琪
第四位—《鏡中鏡》姜濤
第三位—《到底發生過什麼事》Dear Jane
第二位—《小心地滑》MC 張天賦
叱咤樂壇至尊歌曲大獎—《邊一個發明了encore》林家謙
幕後人大獎
叱咤樂壇作曲人大獎—Gareth.T
叱咤樂壇監製大獎—T-ma
叱咤樂壇編曲人大獎—王雙駿
叱咤樂壇填詞人大獎—黃偉文
叱咤2022｜越洋奪填詞人大獎 黃偉文：我為我心愛城市填詞為榮
叱咤樂壇唱作人
銅獎—Ian 陳卓賢
銀獎—馮允謙
金獎—林家謙
叱咤樂壇生力軍組合
銅獎—STRAYZ
銀獎—Lolly Talk
金獎—COLLAR
叱咤2022｜COLLAR復出即奪獎 三隊新人組合都出自《全民造星IV》
叱咤樂壇生力軍女歌手
銅獎—吳家忻 Kayan9896
銀獎—張蔓莎
金獎—雲浩影
叱咤樂壇生力軍男歌手
銅獎—黃明德
銀獎—CY 陳宗澤
金獎—李駿傑Jeremy
叱咤樂壇至尊唱片大獎—《MEMENTO》林家謙
叱咤樂壇女歌手
銅獎—黃妍
銀獎—泳兒
金獎—欣宜
叱咤樂壇組合
銅獎—COLLAR
銀獎—Dear Jane
金獎—MIRROR
叱咤樂壇男歌手
銅獎—MC 張天賦
銀獎—馮允謙
金獎—林家謙
叱咤樂壇我最喜愛的組合—MIRROR
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手—欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手—Anson Lo 盧瀚霆
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎—《作品的說話》姜濤
今年叱咤COLLAR奪得了什麼獎項?So Ching有什麼回應?
COLLAR於叱咤上以大熱姿態奪得了一個獎項，其後到後台接受訪問時，So Ching 以興奮及好開心形容自己嘅心情表示......詳情請看。叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022所有得獎名單請看。
MIRROR幾乎全員爆喊?
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