叱咤2022 | MIRROR奪獎幾乎全員爆喊 姜濤 Anson Lo哽咽表現失準
撰文：邱愛霖
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樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》今晚（1/1）於亞洲國際博覽館舉行，MIRROR以大熱姿態獲得組合金獎，再下一城，不過遺憾的是隊長Lokman（楊樂文）因病在身未能出席頒獎禮。及後MIRROR跳唱《Innerspace》，姜濤卻坐在台下看表演，似乎剛才獲得「叱咤十大歌曲」第四位時跳舞用力過度。及後鏡頭轉到姜濤時，姜濤用手比Yeah，心情頗佳。
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MIRROR又奪下「我最喜愛組合」，副隊長Anson Kong（江𤒹生）感謝粉：「冇你哋嘅喜愛就冇我哋攞我最喜愛。」MIRROR演唱團歌《We All Are》，幾乎全員眼濕濕，姜濤更因哽咽而表現失準，錯過入歌時機，成首歌亦避開鏡頭，用手摸鼻子，似乎在強忍眼淚。而「教主」Anson Lo（盧瀚霆）亦眼紅紅，幾乎落淚。
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叱咤2022 | 姜濤奪獎走入觀眾席忘情起舞 行勻全場力證腳傷已癒
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