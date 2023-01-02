做節必食18道菜|三個男人似一個墟 伍仲衡寸蕭正楠冇才華要減肥?

無綫飲食節目《做節必食18道菜》一連六集，由今晚（2/1）起一連兩個星期逢周一至周三晚上十點半翡翠台播出。節目除有三位星廚黃亞保（保哥）、蕭秀香（三姐）及祈積奇(Jacques)坐陣，還有嘉賓藝人（排名不分先後）黃翠如、蕭正楠、蔣家旻、譚俊彥、陳自瑤、劉穎鏇、何依婷、陳敏之、黎諾懿、江嘉敏、戴祖儀、區永權、伍仲衡、何廣沛、郭子豪及余思霆。每星期三位星廚將兵分三路，帶領不同組別的嘉賓藝人，拜會不同主題地方菜館搜尋必食18道菜，更會走入廚房重地向餐館主廚「偷師」。

蕭公子嘅煎魚嘴似模似樣！呢味亦係該集推介菜式：「獨佔鰲頭」（煎焗魚嘴）。

本周三姐、保哥及祈積奇，分別帶領陳敏之+黎諾懿、蕭正楠＋區永權+伍仲衡、黃翠如+陳自瑤，品嚐潮州、順德＋客家，以及福建三大地方的新春名菜，潮洲必食新春名菜為「金銀蝴蝶大鷹鯧」、「黃皮炆隆江豬手」、包含18種食材的「潮州圍爐」；順德+ 客家必食新春名菜為「獨佔鰲頭」（煎焗魚嘴）、「客家碌鵝」、「豬網油釀金蠔」；福建菜必食新春名菜則有「佛跳牆」、「福建五香卷」及「至豪海蠣六福宴」。由於三組藝人均是老友鬼鬼，故三集氣氛均相當熱鬧喜慶，絕對切合新年主題。

三位好友你一句我一句唇槍舌劍，氣氛熱鬧。

三個組合之中，以第二集的蕭正楠、區永權及伍仲衡最為搗蛋。當三人品嚐煎魚嘴時，伍仲衡在區永權「誤導」下說出：「人嘴我日日都錫架啦。」迅即惹來區永權及蕭公子踩台：「新春佳節，冇人有興趣聽呢啲嘢！」之後伍仲衡暗踩蕭公子欠才華要減肥，蕭公子則明寸伍仲衡食嘢唔做嘢。席間三人主動邀請保哥親臨他們即將舉行的演唱會，保哥聞言即爽快答允上台表演打鼓，並大嘆演唱會一票難求。該集另一亮點是蕭公子的超凡廚藝，即席跟大師傅學煎魚嘴的蕭正楠，所有問題例不虛發，足見有一定烹飪常識；而他煎起魚嘴時，不但有板有眼，賣相亦金黃可口，令平時慣性踩台的「臭口二人組」區永權及伍仲衡亦忍不住連番讚好味。

第二集嘅嘉賓包括區永權（左）同蕭公子，蕭公子仲喺大廚指導下，學習客家人的碌鵝絕技。

至於在第三集亮相的蕭太黃翠如（Priscilla），其「地獄廚神」寶座繼續穩如泰山，當與好友陳自瑤（Yoyo）學做福建五香卷時，翠如竟將圓柱體包成「正方大餅」，外觀相當趕客；搞笑的是不甘心的翠如竟將失敗的作品硬塞落Yoyo口中，嚇得Yoyo喊驚謂：「睇吓黃翠如幾變態！」曾自命「最鍾意美食」的Yoyo，當得悉有機會品嚐到人生第一道佛跳牆時，不但盛裝打扮會美食，試煮期間更不停將望落好味的材料放落自己的專屬燉盅。Yoyo事後勁搞笑解釋為何身為福建人卻未有品嚐過當地馳名的佛跳牆：「因為我好慳，佛跳牆好貴我唔捨得食呀！」起動前又坦言「口水已流到落心口」，饞相盡出、相當可愛。

還原番黃翠如包禍五香卷嘅過程。