采子「只想給你撲」爆雙劈腿醜聞　20個月後走出超複雜四角戀復出

【采子近況】邱鋒澤旗下藝人兼舊愛采子2021年4月爆出「雙劈腿」醜聞，跟新歡何孟遠雙雙退賽《全明星運動會2》，同時跟邱鋒澤解約就此神隱。采子消失至今過了20個月，於2日清晨更新社群動態，拍攝黑白影片高唱「誰是你的那個唯一，原諒我懷疑自己」。



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她分享自彈自唱戴佩妮歌曲〈你要的愛〉的片段，唱著「我明白，我要的愛，會把我寵壞，像一個小孩，只懂在你懷裡壞，你要的愛，不只是依賴，要像個大男孩，風吹又日曬，生活自由自在」，貌似抒發自己的心境。

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影片中的采子留著齊肩短髮，昔日戰友包含小刀、房思瑜、趙逸嵐（小8）等人獻上新年祝福，林敬倫則說「Welcome back」，影片累積超過30萬人觀看。

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