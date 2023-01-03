大劉劉鑾雄激動澄清塞春卷乒乓波傳聞：我谷咗氣好耐

大劉劉鑾雄今日召開記者會交代他與舊愛呂麗君的關係，嚴正澄清外界對兩人可能會復合的揣測。大劉在會上還激罕大談過去的女朋友，當中包括他的娛樂圈中舊愛。大劉表示他過去曾有好多女朋友，娛樂圈的女友只佔1%。

他提到有一位前度說：「結咗婚兩三年呀，一年都同我攞幾個鱷魚皮、鑽石手袋啦，千其我畀個手袋就可以大家出嚟執返劑喎，執返劑涼茶就可能有。男人同女人，有啲人去執人一劑可能益個女人，有啲人執人一劑係益自己，係相對嘅。我諗我依家肯去執呀，排隊排到黑龍江呀。講笑啫，我依家行路連地下有張銀紙都執唔到呀。」他又首次公開回應一些都市傳說：「我谷咗氣好耐，最緊要係澄清唔好畀人造謠造非。我好多氣谷谷埋埋，話塞春卷呀、乒乓波、網球呀，點樣鬧人呀，摑人兩巴人地喊呀即刻攞張支票掟埋塊面度，我都隨身唔袋支票嘅。乜嘢都有人作，啲人唔抵得我搵到少少錢，多幾個女朋友，佢咪踩你囉。造謠造非，遲啲唔係話我塞人，係話我鍾意畀人塞添，都得㗎。」

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大劉早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）驚現銅鑼灣皇室堡行街，這次更是二人情斷八年後首次合體，即引起外界極大迴響，甚至有人揣測兩人是否舊情復熾。雖然大劉早前大劉已特地對此出聲明澄清，不過因各界仍然對事件提出不少疑問，所以他決定於今早十一時開記者會親身交代事件。

2009年，劉鑾雄、呂麗君看劉家昌演唱會。（視覺中國）

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而在今日的記者會上，早已齊集了本港各間傳媒記者在守候，就現場所見，大劉極之注重防疫衛生，枱上擺放了一系列的防疫消毒用品，並為記者準備了蒸餾水。而大劉的枱頭除了有兩杯熱茶，更是放了一叠6條白毛巾。大會事前聲明不准拍片，只能夠拍照和錄音，故公關亦在開始前已收妥了記者的手提電話。

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大劉早前的聲明：

1. 最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議。當日呂小姐只是在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，並不是呂小姐與本人相約逛商場，在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面。

2. 上述有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂小姐任何財政照顧或支持。

3. 對於近日媒體出現網路打手，故意散佈謠言，不僅誤導公眾，亦對本人及本人家人造成滋擾，本人覺得有必要作出澄清。

4. 本人於2016年與陳凱韻結婚，亦早已將絕大部份名下財產作出處理，以防日後他人作出任何無理訴訟，所作一切無非為保障陳凱韻及家人，避免日後有人為一己私利，興風作浪。

5. 本人重申，本人與呂小姐除了作為小朋友的父母親外，並無任何關係，亦絕對不想有任何關係，請大家不要誤信網路打手不實傳聞，作出無謂的聯想或揣測。

6. 本人自2014年與呂小姐分手後，不相往來，是次作出此聲明，實屬逼不得已，為免他人乘機招搖撞騙。

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