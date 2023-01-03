大劉曾打算做YouTuber澄清所有失實事件 笑稱點擊將會日日過億

大劉劉巒雄今日開記者會，澄清與呂麗君的失實事件，今日除了回應之外，大劉亦為多年的傳聞逐一解畫，有記者笑指劉生應該開YouTube Channel，想不到劉生表示自己真的認真考慮過當YouTuber，他說：「(你開Channel肯定日日過百萬點擊)咩過百呀?日日過億呀!...我真係想開個頻道，後尾我屋企人話唔好，你哋估下點解？因為好易被駭客入侵，做咗我係黃絲為反中亂港呀，你哋聽唔聽得明呀？我真係想開個平台㗎，將我見到嘅不平等，或者香港養曱由、老鼠嗰啲睇見都火滾，但唔好㗎，而家啲駭客好犀利，突然間喺我平台整出話我講，『我希望邊個落台，希望邊個要死』我咪仆街?」

如果大劉做YouTuber應該好多睇喎....(葉志明攝)