大劉曾打算做YouTuber澄清所有失實事件 笑稱點擊將會日日過億
撰文：林通賢
出版：更新：
大劉劉巒雄今日開記者會，澄清與呂麗君的失實事件，今日除了回應之外，大劉亦為多年的傳聞逐一解畫，有記者笑指劉生應該開YouTube Channel，想不到劉生表示自己真的認真考慮過當YouTuber，他說：「(你開Channel肯定日日過百萬點擊)咩過百呀?日日過億呀!...我真係想開個頻道，後尾我屋企人話唔好，你哋估下點解？因為好易被駭客入侵，做咗我係黃絲為反中亂港呀，你哋聽唔聽得明呀？我真係想開個平台㗎，將我見到嘅不平等，或者香港養曱由、老鼠嗰啲睇見都火滾，但唔好㗎，而家啲駭客好犀利，突然間喺我平台整出話我講，『我希望邊個落台，希望邊個要死』我咪仆街?」
大劉劉鑾雄罕談娛圈舊愛爆遭姊妹花詐騙 親揭The One廣告真相大劉劉鑾雄澄清塞春卷乒乓波傳聞：我谷咗氣好耐大劉慶幸有稀粥食唔想影響下一代 唔控告蕭若元：佢搵到食使乜咁大劉劉鑾雄開記招交待與呂麗君關係 屢爆金句：面皮厚過恐龍皮直擊大劉劉鑾雄澄清記者會實況 防疫衛生嚴謹枱頭備一叠白毛巾大劉指甘比沒有為「復合事件」唔開心：點值得啫?佢知咩事
大劉劉鑾雄澄清記者會詳情?
大劉劉鑾雄早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）驚現銅鑼灣皇室堡行街，這次更是二人情斷八年後首次合體，今日(1月3日)早上11時開記者會親身交代事件。
為何大劉早前已作文字聲明，但事後都要再向公眾交待更多詳情?
早前發表公開文字聲明後，各界仍然對事件提出不少疑問，故此劉先生希望親身向公眾交待更多詳情。