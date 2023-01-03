周星馳再拍喜劇？2023年IG首PO變許願池　回覆陳漢典留言罕談復出

【周星馳】周星馳2022年開設IG帳號，2023新年第一則發文，曬出《食神》劇照並說：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」發文吸引大批名人網友留言許願，而他親回陳漢典的留言，吸引大批網友來朝聖兩人對話！



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周星馳新年第一則發文，留言串變成許願池。其中陳漢典留言「想看星爺再演戲」，他親回：「既然你咁捧場，我唯有考慮下啦。」眾多粉絲前來朝聖，「相信這是諸多人的願望」、「拜託！一定要復出！我們都想看您出現在大銀幕，我願意吃素一年」、「你說的你說的啊！等著你啦」。還有許多人Tag陳漢典「星爺回覆你了」、「漢典幹得好」、「想看漢典跟星爺合作」。

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現年60歲的周星馳演而優則導，代表作《食神》、《少林足球》、《功夫》、《美人魚》寫下票房神話。他自從2008年自編自導自演《長江7號》，就開始完全退居幕後，2017年在《西遊伏妖篇》曾在片尾彩蛋扮演電影院清潔工，2023年發文鬆口「考慮下啦」，讓不少影迷趁機敲碗喜劇天王復出。

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