我們沒有離開香港｜想學周星馳——盡演員所能娛樂大家｜走吧！2022

城中有人出去，城外有人回來。早在中學時期，獨立演員、YouTuber星叡已經移民美國，大學畢業再後赴洛杉磯修讀幕前表演（Acting for Camera）。論娛樂工業發展，美國絕對比香港蓬勃得多，星叡卻選擇回港從事演藝工作，希望透過表演專業娛樂觀眾，從而發放正能量。香港流行文化曾經走在全球尖端，星叡也相信，本地不乏有才華的演員和有熱誠的文化人，只要政府加大力度支持本地創作，推動港產作品衝出國際，那麼香港的演藝文化產業一定能夠重振昔日輝煌。



2022，過得並不容易。很多年輕人遠走他鄉，但還有更多年輕人留下來守護家園，他們仍然懷揣着各種各樣的夢想，希望和這座城市共同承擔、一起走得更遠。



星叡經營的Youtube頻道「仲諗緊 NextWhat」，以二次創作的方式帶歡樂予香港人。

想學周星馳

實現演員夢

很多人都說，「娛樂圈不可靠」、「演員沒有前途」；但星叡卻從小就有個演員夢——想成為像偶像周星馳那樣的搞笑演員，所以大學修讀表演課程，畢業後就投身演藝事業。可是，星途從來不易，獨立演員更難。星叡表示，演員是被動的，除非是大明星，否則只能等別人找自己拍戲；因此，他除了演戲，還學習攝影、編劇、製作等，近期還與朋友經營YouTube頻道「仲諗緊 NextWhat」，希望開拓更大的發揮和創作空間。

這些年來，他曾參與多部獨立電影、短片、劇集與MV，代表作包括《找我》、《無愛之愛》、《財叔》與《玩具成熟時》；近年又開始涉獵電影創作，於微電影《笑殮》中擔當編劇與演員，2020年更自資拍攝微電影《女子》，首次同時擔任導演、編劇與演員。

按理說，香港流行文化曾經走在全球尖端，加上近年特區政府已把「文化創意」視為六大產業之一，因此在港從事有關工作應該頗為吃香。但實際上，莫說當局從來沒有認真研究如何重新規劃文化事業，就連對於演藝創作的基本支持也是流於空洞口號。新冠病毒疫情的爆發，無疑又對星叡造成不少打擊，受防疫措施和經濟不景影響，他原本從事的拍劇、演出和教班等工作全部被取消，一下子失去所有收入來源，連生活都成問題。

政府跟不上

支援太落後

無可否認，特區政府「防疫抗疫基金」其中一項措施，就是推出電影業自僱／自由工作者資助計劃（資助計劃），向主業為電影業自僱和自由工作者的合資格人士，提供一筆過資助10,000元，並委託香港電影工作者總會處理是次發放資助之行政事宜。

不過，星叡申請多次都失敗，因為當局規定申請人必須於疫情期間參與香港電影製作，而獨立影片製作並不包括在內。星叡認為政府跟不上這一行業的潮流，隨著網絡時代來臨，尤其疫下的Youtube頻道如雨後春筍般冒出，「演員」早已不再只局限於電影或電視銀幕，互聯網上隨處可見大量具備專業水平的影片，但政府明顯漠視他們的存在。

星叡早年回流香港，如今目睹不少人離開，仍然選擇留下發展。他坦言，自己始終在香港出生，有很多複雜情感，正如當初再外國畢業後選擇回流，也是認為香港市場更適合自己發展。獨立演員之路艱辛，但眼見香港經歷疫情和社會動盪，人人身心俱疲，他就更加希望略盡綿力，為大眾提供娛樂，並和同路人一起創作更多引發港人共鳴的作品。