李嘉欣曬許家全家福相處融洽　60歲胞姐李嘉明勁凍齡嫁10億豪門

71歲劉鑾雄（大劉）昨日（3日）開記者會不斷爆料，大方談及多位舊愛，其中包括澄清「The One」命名非李嘉欣；關於2006年的全版示愛廣告，雖然當時李嘉欣經已與許晉亨陷入熱戀，大劉都承認是由他所登，又稱二人仍是好朋友，日前大劉再談及此事時就自言好肯幫人，他謂：「有啲人想去搵老襯，成個廣告板隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。」

大劉日前在記者會上瘋狂爆料。(葉志明 攝)

不過隨住雙方都各自找到真愛，緋聞早已隨之而落幕，李嘉欣婚後誕下一子許建彤（Jayden），為許家開枝散葉，婚姻家庭生活美滿。日前李嘉欣於社交網上載一張一家三口全家福，力證同許晉亨恩愛如初；較早前她又上載一張與許家人、以及胞姐李嘉明夫婦的合照，可見李嘉欣一家人早已成功融入許家，打成一片。

李嘉欣上載全家福。（李嘉欣IG）

60歲的李嘉明鮮有亮相人前，從近照中可見，她保養得相當不錯，拍住李嘉欣毫不輸蝕。有傳當初李嘉欣為了讓李嘉明都能過上幸福少奶奶生活，2005年介紹她給身家估計有10億的「眼鏡大王」顧毅勇，更有傳李嘉明為嫁豪門等足5年，並於43歲高齡產子，嚴格遵守豪門低調作風，成為合格又優雅的少奶奶。

李嘉與家姐李嘉明及好友聚會。（IG：@michele_monique_reis）

值得一提的是，李嘉欣近照中更罕有曝光了許晉亨侄子許建德近況。許建德是中建企業前董事會主席許世勳的孫兒、許晉亨哥哥許晉乾的兒子，現為企業家及香港著名賽車手。許建德生活低調，2018年許世勳過世時，外界一度有傳Jayden是許家唯一接班人，可是隨着許建德近年逐漸亮相人前，謠言因而不攻自破。

許建德（右）熱愛賽車。（IG@jonhui_racing）

另外有傳許世勳留下逾400億遺產，許世勳生前已計劃好將家產轉為家族信託基金及保單，李嘉欣夫妻每月從中領取200萬港幣作生活費，對子孫寄予厚望的許世勳安排好Jayden成年後才可領取所有所得遺產，將家業發揚光大。不過傳聞歸傳聞，有見李嘉欣夫婦與許建德一直相處融洽，加上估計許世勳早已定下遺產安排，相信豪門電視劇常見的爭產風波很大機會不會出現在許家人身上。

許世勳由新抱李嘉欣及兒子許晉亨攙扶現身靈堂，致祭新世界發展名譽主席兼創辦人鄭裕彤。

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