楊思琦讚老公錫繼女如親女俾老婆北上　分享維持異地戀3個方法

現年44歲的楊思琦選港姐出身，之後迅速成為當紅藝人。最為人熟知的莫過於她的私人生活，楊思琦2012年未婚生女，謠言滿天飛，近日她接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，憶述當單親媽媽壓力很大，沒有澄清是因不想越描越黑，她說：「最清楚（事件真相）嘅人就係我自己，外界點樣睇我唔緊要，呢個係命運，唔通唔要呢個BB咩，我覺得冇可能。同埋我冇一刻有呢個想法。」

楊思琦接受《麗人麗語》訪問。（《麗人麗語》截圖）

近日《麗人麗語》分享更多訪問片段，楊思琦談到在酒吧演出時，被指秘撈做「啤酒妹」，她無奈表示如今仍有人誤解她當時轉型賣啤酒，「話我慘到去賣啤酒，我真係要平反呀，大家唔好再睇呢個新聞啦！」

楊思琦被屈做啤酒妹。（節目截圖）

她解釋當時是酒吧要求她手持啤酒贊助商的產品拍照，「淨係揸住啫，其他人就話我賣啤酒啦！我當時有澄清咗，但人哋唔會將我澄清嘅寫返出嚟，而呢個新聞不停喺網絡上面流緊。」她歎道：「有啲人唔敢搵我演出，影響我生意呀！嗰段新聞無時無刻，你搜索楊思琦，咁佢又走出嚟，我想問吓有冇朋友幫我刪除咗咗佢呀？」

楊思琦誕下細仔Kody。（IG：@szekikk）

另外，談到感情生活，楊思琦指遇上現任老公是「天意」，一向「宅女」的她難得出街便結識了現任老公，「個個約我都唔出街，直到朋友介紹我食飯，咁我推咗幾次㗎啦，咁後尾又食就去啦，去完之後我就同佢認識，然後發展啦，慢慢認識、溝通，好開心遇到彼此。」

楊思琦仍然是最強童顏。（Instagram：@szekikk）

楊思琦曾憂慮對方會否介意她是單親媽媽，最後發現是多慮了，她說：「又Ok喎，冇問題喎，錫我個囡囡好似自己個囡囡咁，愛屋及烏。」她坦言擇偶最着重人品，經濟條件完全不在考慮範圍之內。楊思琦又笑指老公不介意她北上工作，問到如何維持異地戀，楊思琦列明有三項條件，包括互相信任、有交代，以及主動分享日常。